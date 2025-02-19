Работа номера экстренной помощи 112 восстановлена

В среду в 13:50 представители Центра тревоги сообщили, что в их системе произошел технический сбой, который повлиял на работу экстренного номера 112 и обработку сообщений о чрезвычайных ситуациях. Из-за этого время ожидания ответа на экстренные вызовы было дольше обычного. Спустя час сбой был устранен.