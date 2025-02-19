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Работа номера экстренной помощи 112 восстановлена

Перевод: Сергей Светлов
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Центр тревоги.
Центр тревоги. Фото: Tairo Lutter

В среду в 13:50 представители Центра тревоги сообщили, что в их системе произошел технический сбой, который повлиял на работу экстренного номера 112 и обработку сообщений о чрезвычайных ситуациях. Из-за этого время ожидания ответа на экстренные вызовы было дольше обычного. Спустя час сбой был устранен.

Техническая неисправность экстренного номера 112 устранена, и его работа восстановлена. Обработка экстренных вызовов осуществляется в обычном режиме. Центр тревоги сотрудничает с Центр информационных технологий и разработок Министерства внутренних дел для выяснения причин сбоя.

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