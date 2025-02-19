ЭРККИ БАХОВСКИ Давайте держаться вместе хотя бы в Европе!

Когда в 2015 году в Европе разразился крупный миграционный кризис, распространилась разная паника. Европейская комиссия не знала, что делать, и ввела иммиграционные квоты для стран-членов (не очень хороший план). С другой стороны, некоторые политические силы в Эстонии заявили, что в Эстонию скоро прибудут сотни тысяч беженцев из Сирии, но они не приехали. Их так никто и не видел до сих пор.

А потом раздавались голоса, которые говорили, что мы должны прислушаться и помочь странам, куда иммигранты прибывают в первую очередь. Это, прежде всего, Италия, Греция, а также Испания и Франция. Потому что мы сами можем когда-нибудь оказаться в ситуации, когда нам понадобится помощь других стран-членов ЕС.

Разумеется, к этим голосам не прислушались; для сил, насаждающих иммиграционную истерию, подобная точка зрения означала бы ослабление их собственного политического капитала, тогда как правительство чувствовало себя стоящим за спиной «Старого бога».

Потому что годом ранее, в 2014 году, президент США Барак Обама посетил Таллинн и заявил в своей речи, что США будут защищать всех своих союзников по НАТО. «Защита Таллинна, Риги и Вильнюса так же важна, как и защита Берлина, Парижа и Лондона», - сказал Обама.