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ЭРККИ БАХОВСКИ Давайте держаться вместе хотя бы в Европе!

Перевод: Павел Соболев
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Эркки Баховски.
Эркки Баховски. Фото: Konstantin Sednev
  • Миграционный кризис породил панику
  • Десять лет назад голоса, призывающие к здравому смыслу, не были услышаны
  • Европейские страны нуждаются в помощи друг друга

В случае возможной потери поддержки США европейские страны должны проявить солидарность друг с другом, пишет редактор мнений Эркки Баховски.

Когда в 2015 году в Европе разразился крупный миграционный кризис, распространилась разная паника. Европейская комиссия не знала, что делать, и ввела иммиграционные квоты для стран-членов (не очень хороший план). С другой стороны, некоторые политические силы в Эстонии заявили, что в Эстонию скоро прибудут сотни тысяч беженцев из Сирии, но они не приехали. Их так никто и не видел до сих пор.

А потом раздавались голоса, которые говорили, что мы должны прислушаться и помочь странам, куда иммигранты прибывают в первую очередь. Это, прежде всего, Италия, Греция, а также Испания и Франция. Потому что мы сами можем когда-нибудь оказаться в ситуации, когда нам понадобится помощь других стран-членов ЕС.

Разумеется, к этим голосам не прислушались; для сил, насаждающих иммиграционную истерию, подобная точка зрения означала бы ослабление их собственного политического капитала, тогда как правительство чувствовало себя стоящим за спиной «Старого бога».

Потому что годом ранее, в 2014 году, президент США Барак Обама посетил Таллинн и заявил в своей речи, что США будут защищать всех своих союзников по НАТО. «Защита Таллинна, Риги и Вильнюса так же важна, как и защита Берлина, Парижа и Лондона», - сказал Обама.

«Бог» сам передал нам эту молитву в Таллинне. Так зачем беспокоиться об иммиграции где-то на окраине Европы, если наша безопасность гарантирована? Плохое положение стран, столкнувшихся с наплывом беженцев, вызывало еще меньше беспокойства.

Но сейчас совсем не ясно, будут ли США защищать своих союзников по НАТО, и перспектива того, что государствам-членам Евросоюза придется усилить свою оборону, становится все сильнее. Поэтому Эстонии нужна помощь тех стран (Франция, Италия, Испания), которых мы при миграционном кризисе предпочитали игнорировать. Люди, чьи голоса (я благоразумно воздержусь от называния имен) призывали десять лет назад принять во внимание озабоченности других государств-членов, а не игнорировать их, были правы.

Опрадываться нет смысла. Скорее, эту историю можно использовать как урок того, что, по крайней мере, в Европе солидарность должна быть отправной точкой.

Конечно, если провести ту же параллель с США, картина станет еще более размытой, поскольку многие государства-члены Евросоюза помогали США в последних миссиях в Афганистане и Ираке, принося также жертвы. Например, Дания также помогала США в этих странах и потеряла в этих двух миссиях 50 солдат. Но теперь президент США Дональд Трамп хочет отобрать Гренландию у Дании, несмотря на 50 кровавых жертв, принесенных Данией.

Давайте держаться вместе, по крайней мере, в Европе.

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