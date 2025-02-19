Джереми Боуэн: нет никаких признаков быстрого завершения войны в Украине

Скоро эти военные вернутся в Курскую область, чтобы присоединиться к борьбе за сохранение территорий, которые Украина захватила в ходе наступления в августе 2023 года.

В качестве условия доступа к украинским солдатам мы согласились не разглашать их точное местоположение или личности, за исключением того, что они находятся в приграничных районах около Сум и участвуют в боях в Курской области.

На этой неделе украинские дроны уничтожили российское бронетанковое подразделение, продвигающееся средь бела дня по заснеженному полю. Фото: BBC

В небольшой комнате в мастерской, затерянной в деревне, на полках из досок с лесопилки, подпертых деревянными ящиками для боеприпасов, можно увидеть внушительную демонстрацию смертоносной мощи.

На этих полках - сотни дронов, сделанных в Украине. Каждый дрон стоит около $380. Солдаты, которые проверяли их, прежде чем упаковать в картонные коробки и отправить на поле боя в Курск, сказали, что если эти беспилотники вооружить - и если управляет ими умелый пилот - то они могут уничтожить даже танк.

Один из них, Эндрю, управлял беспилотниками, пока его ногу не оторвало взрывом. Он сказал, что особо не думает о том, что вдали отсюда говорят американские чиновники. Но никто из солдат не доверяет Владимиру Путину.

Несколькими часами ранее их дроны уничтожили российское бронетанковое подразделение, продвигающееся средь бела дня по заснеженному полю. Они показали нам видео. На некоторых из машин, которые они поразили, развевалось красное знамя Советского союза вместо российского флага.

Пробоина размером в три этажа привела к эвакуации многоквартирного дома. Фото: BBC