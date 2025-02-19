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ИНТЕРВЬЮ Гражданская активистка из России: я готова сражаться, если на Литву нападут

Перевод: Ева Ойжинская
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«Я прошу прощения за то, что сделала моя страна, не только по отношению к Украине, но и к Грузии, Молдове, африканским странам. Я беру на себя ответственность», - говорит Анастасия Шевченко. На фото - Шевченко в редакции Postimees в декабре 2022 года.
«Я прошу прощения за то, что сделала моя страна, не только по отношению к Украине, но и к Грузии, Молдове, африканским странам. Я беру на себя ответственность», - говорит Анастасия Шевченко. На фото - Шевченко в редакции Postimees в декабре 2022 года. Фото: Konstantin Sednev

Единственный способ установить прочный мир в Европе - уничтожить российский режим, убеждена российская гражданская активистка Анастасия Шевченко, объявленная в розыск у себя на родине.

Анастасия Шевченко, которая последние годы живет в изгнании в Литве, приехала в Таллинн на конференцию по правам человека. По ее мнению, свержение режима Владимира Путина - ответственность не украинцев, а самих россиян и гражданских активистов.

Анастасия Шевченко

  • Родилась в 1979 году в селе Джида, Бурятия.
     
  • Российская гражданская активистка, первый в России человек, на которого заведено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной.
     
  • Возглавляла движение «Открытая Россия» в Ростове и активно участвовала в протестах, включая кампании против пенсионной реформы.
     
  • В январе 2019 года была арестована и помещена под домашний арест. В этот период потеряла свою старшую дочь Алину, при этом ей разрешили посетить больницу лишь незадолго до смерти дочери.
     
  • В 2021 году была признана виновной и приговорена к четырем годам условного заключения, позже срок был сокращен до трех лет.
     
  • В 2022 году покинула Россию и поселилась в Вильнюсе, после чего была объявлена в розыск в России.
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