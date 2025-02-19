ИНТЕРВЬЮ Гражданская активистка из России: я готова сражаться, если на Литву нападут

«Я прошу прощения за то, что сделала моя страна, не только по отношению к Украине, но и к Грузии, Молдове, африканским странам. Я беру на себя ответственность», - говорит Анастасия Шевченко. На фото - Шевченко в редакции Postimees в декабре 2022 года.

Фото: Konstantin Sednev