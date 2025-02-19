Единственный способ установить прочный мир в Европе - уничтожить российский режим, убеждена российская гражданская активистка Анастасия Шевченко, объявленная в розыск у себя на родине.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Гражданская активистка из России: я готова сражаться, если на Литву нападут
Анастасия Шевченко, которая последние годы живет в изгнании в Литве, приехала в Таллинн на конференцию по правам человека. По ее мнению, свержение режима Владимира Путина - ответственность не украинцев, а самих россиян и гражданских активистов.