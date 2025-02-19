Кристина Каллас: налог с оборота на продукты снизить нельзя, потому что кошелек государства пуст

«В целом снижение налогов в момент экономического спада теоретически не является ошибочным решением. Но есть очень большое «но» - госбюджет, то, как мы управляли страной финансово в течение практически 30 лет, говорит о том, что мы не можем этого сделать, потому что мы не структурировали наш бюджет таким образом, чтобы у нас были средства для стимулирования экономики во время экономического спада, потому что в хорошие времена мы всегда расходуем все дополнительные средства», - сказала Каллас.