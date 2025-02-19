В ночь на среду, 19 февраля, в небе над Польшей и Германией были замечены загадочные горящие обломки, сопровождавшиеся звуками, похожими на взрывы. По мнению экспертов, это могли быть фрагменты второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая вошла в атмосферу и сгорела. Один из обломков упал в польском городе Коморники.
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ВИДЕО ⟩ В Польше между жилыми домами упал фрагмент ракеты Маска
Жители Польши стали свидетелями редкого небесного явления: около 4:45 утра над территорией страны пролетел яркий объект, озаривший небо вспышками и вызвавший, по словам некоторых очевидцев, звук, похожий на взрыв.