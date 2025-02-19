ВИДЕО В Польше между жилыми домами упал фрагмент ракеты Маска

В ночь на среду, 19 февраля, в небе над Польшей и Германией были замечены загадочные горящие обломки, сопровождавшиеся звуками, похожими на взрывы. По мнению экспертов, это могли быть фрагменты второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая вошла в атмосферу и сгорела. Один из обломков упал в польском городе Коморники.