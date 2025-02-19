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ВИДЕО В Польше между жилыми домами упал фрагмент ракеты Маска

Перевод: Сергей Светлов
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Упавший обломок.
Упавший обломок. Фото: Adam Borucki / Elektrohurt

В ночь на среду, 19 февраля, в небе над Польшей и Германией были замечены загадочные горящие обломки, сопровождавшиеся звуками, похожими на взрывы. По мнению экспертов, это могли быть фрагменты второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая вошла в атмосферу и сгорела. Один из обломков упал в польском городе Коморники.

Жители Польши стали свидетелями редкого небесного явления: около 4:45 утра над территорией страны пролетел яркий объект, озаривший небо вспышками и вызвавший, по словам некоторых очевидцев, звук, похожий на взрыв.

Местные жители сняли происходящее на видео, и эти кадры уже распространились в сети.

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