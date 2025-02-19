ХАМАС готовится передать тела четырех заложников в четверг. Среди них – рыжеволосые братья Ариэль и Кфир Бибас, cтавшие в Израиле символом трагедии 7 октября

На момент похищения Кфиру Бибасу было всего около 10 месяцев. 35-летний Ярден Бибас, похищенный из кибуца Нир-Оз вместе с женой Шири и двумя детьми, вышел на свободу 1 февраля.

Ожидается, что в эту субботу боевики ХАМАС также передадут Израилю шестерых заложников в обмен на осужденных в Израиле жителей Газы, а также тела еще четырех погибших на следующей неделе.

Информацию о готовящейся в четверг передаче тел заложников подтвердил офис премьер-министра Биньямину Нетаньяху, но не назвал имен погибших.

Единственное имя в списке первой фазы, чью смерть подтвердил Израиль, - Шломо Манцур, сообщает The Times of Israel.

Родные Шири, Ариэля и Кфира Бибаса выразили смятение в связи с заявлением ХАМАС о готовящейся передаче их тел. Как сообщает The Times of Israel, семья пока не получила соответствующего подтверждения от властей Израиля.

Во вторник газета ХАМАС «Аль-Хайя» сообщила, что среди четырех тел, которые будут переданы в четверг, находятся члены семьи Бибас.

В ответ на это заявление члены семьи подчеркнули: «пока мы не получим окончательного подтверждения, наш путь не закончен».

В Израиле похищение боевиками ХАМАС членов семьи Бибас стало символом трагедии 7 октября. В кампании за их освобождение использовались оранжевые воздушные шары, символизирующие рыжеволосых мальчиков, а также отсылки к Бэтмену - персонажу, которого любил четырехлетний Ариэль.