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В airBaltic заставляют взвешивать даже мобильный? Разбор скандала в соцсетях

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В компании заявили, что количество и вес багажа, который можно взять с собой в салон, зависят от класса бронирования.
В компании заявили, что количество и вес багажа, который можно взять с собой в салон, зависят от класса бронирования. Фото: Evija Trifanova/LETA

«АirBaltic продолжает добивать своих пассажиров! Готовьтесь к тому, что, когда вы будете лететь с ними из Рижского аэропорта, вас заставят взвесить не только содержимое чемодана, но и все, что находится в карманах», - ролик и пост с таким содержанием завирусились в социальных сетях. TVNET+ разобрался в ситуации и узнал, правда ли это.

Недавнее видео, опубликованное в TikTok и Facebook, стало поводом для бурных обсуждений среди пользователей соцсетей.

Под видео в TikTok набралось больше 700 комментариев - одни пользователи встали на сторону автора и утверждали, что airBaltic стала очень часто проверять ручную кладь. Другие писали, что авиакомпания просто соблюдает свои же правила.

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