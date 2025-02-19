В airBaltic заставляют взвешивать даже мобильный? Разбор скандала в соцсетях

В компании заявили, что количество и вес багажа, который можно взять с собой в салон, зависят от класса бронирования.

«АirBaltic продолжает добивать своих пассажиров! Готовьтесь к тому, что, когда вы будете лететь с ними из Рижского аэропорта, вас заставят взвесить не только содержимое чемодана, но и все, что находится в карманах», - ролик и пост с таким содержанием завирусились в социальных сетях. TVNET+ разобрался в ситуации и узнал, правда ли это.