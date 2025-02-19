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Заказавший в Литве коробку передач житель Эстонии остался и без денег, и без коробки

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В полицию обратился мужчина, проживающий в Тартумаа, который хотел купить коробку передач для автомобиля и разместил в интернете объявление.

Ему ответили на объявление и предложили коробку передач, которая должна была быть доставлена из Литвы, и вместе с услугой транспортной доставки обошлась бы в 740 евро. Мужчина подписал договор купли-продажи и произвел оплату по безналичному расчету, но товар до сих пор не получил.

В полицию также поступила информация о том, что в ночь на 15 февраля из увеселительного заведения на улице Рюйтли в Тарту украли куртку, наушники и документы. Ущерб составляет 439 евро.

В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела.

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