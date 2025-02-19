Заказавший в Литве коробку передач житель Эстонии остался и без денег, и без коробки

Ему ответили на объявление и предложили коробку передач, которая должна была быть доставлена из Литвы, и вместе с услугой транспортной доставки обошлась бы в 740 евро. Мужчина подписал договор купли-продажи и произвел оплату по безналичному расчету, но товар до сих пор не получил.