Ошибка в системе: умершая глава эстонской фирмы «восстала» из мертвых

Всё началось с того, что 3 декабря 2024 года основательница местного НКО, занимающегося образовательной деятельностью, Анастасия (фамилия редакции известна) зашла в интернет-банк. Она должна была перевести деньги за услуги бухгалтера Нины (имя изменено, настоящее имя известно). Ранее Нина составляла для НКО Анастасии годовой отчет. Наша героиня намеревалась перевести 150 евро, но случайно добавила лишние цифры, и в итоге, не заметив, перевела на счет фирмы Нины чуть более 1500 евро.