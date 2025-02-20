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Ошибка в системе: умершая глава эстонской фирмы «восстала» из мертвых

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Photo by RDNE Stock/ pexels.com

Эта история полна нелепых случайностей и ошибок, череда которых вынудила нашу героиню обратиться в полицию.

Всё началось с того, что 3 декабря 2024 года основательница местного НКО, занимающегося образовательной деятельностью, Анастасия (фамилия редакции известна) зашла в интернет-банк. Она должна была перевести деньги за услуги бухгалтера Нины (имя изменено, настоящее имя известно). Ранее Нина составляла для НКО Анастасии годовой отчет. Наша героиня намеревалась перевести 150 евро, но случайно добавила лишние цифры, и в итоге, не заметив, перевела на счет фирмы Нины чуть более 1500 евро.

Спустя несколько дней Анастасия заметила свою ошибку и позвонила бухгалтеру.

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