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От имени Департамента транспорта рассылаются ложные сообщения, не нажимайте на ссылки в них

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Департамент транспорта.
Департамент транспорта. Фото: Tairo Lutter

Департамент транспорта предостерегает от ложных сообщений, доходящих до жителей Эстонии. В тексте сообщений людям предлагается заполнить декларацию здоровья.

Несколько клиентов обратились в Департамент транспорта с письмами, в которых сообщалось о признании их справки о состоянии здоровья недействительной. Это ложное сообщение, автором и отправителем которого не является Департамент транспорта.

«Департамент транспорта не передает клиентам информацию, связанную со справкой о состоянии здоровья, посредством SMS. Уведомления доходят до клиентов только по электронной почте», - пояснила начальник экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов.

Действительность справки о состоянии здоровья можно проверить в э-услугах Департамента транспорта или на портале здоровья. Кроме того, настоятельно рекомендуется ни при каких обстоятельствах не открывать веб-ссылки в сообщениях.

Так выглядит фейковое сообщение, рассылаемое от имени Департамента транспорта.
Так выглядит фейковое сообщение, рассылаемое от имени Департамента транспорта. Фото: transpordiamet
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