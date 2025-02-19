Департамент транспорта предостерегает от ложных сообщений, доходящих до жителей Эстонии. В тексте сообщений людям предлагается заполнить декларацию здоровья.
От имени Департамента транспорта рассылаются ложные сообщения, не нажимайте на ссылки в них
Несколько клиентов обратились в Департамент транспорта с письмами, в которых сообщалось о признании их справки о состоянии здоровья недействительной. Это ложное сообщение, автором и отправителем которого не является Департамент транспорта.
«Департамент транспорта не передает клиентам информацию, связанную со справкой о состоянии здоровья, посредством SMS. Уведомления доходят до клиентов только по электронной почте», - пояснила начальник экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов.
Действительность справки о состоянии здоровья можно проверить в э-услугах Департамента транспорта или на портале здоровья. Кроме того, настоятельно рекомендуется ни при каких обстоятельствах не открывать веб-ссылки в сообщениях.