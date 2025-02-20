Сомневаюсь, что предложенная городом новая идея кольцевой развязки решит существующие проблемы, ведь подобное решение здесь уже применялось ранее, но не сработало. Скорее всего, кольцевая развязка может в будущем превратиться в узкое место с заторами и проблемами. Прежде чем принимать окончательные решения, необходимо провести детальное обсуждение с участием жителей района, считает бывший старейшина Кристийне Яанус Рийбе (Партия реформ).
Бывший старейшина ⟩ Идея кольцевой развязки в Кристийне – решение или все-таки проблема?
Недавно вице-мэр Таллинна Мадле Липпус и Департамент городского планирования объявили, что одной из главных идей для перекрестка Таксопарги, соединяющего несколько районов, является ликвидация светофоров и создание там кольцевой развязки. Одним из аргументов этого плана является возможность разворота трамваев в будущем (ERR, 06.02.2025). Департамент городского планирования уже представил новый возможный вариант кольцевой развязки в Кристийне и опубликовал предварительные визуальные эскизы.
Безусловно, появление трамвая - важное и необходимое улучшение, как и интеграция железнодорожного транспорта в общую систему общественного транспорта города. Однако остальные предложенные решения требуют более глубокого анализа и обсуждения. Сомневаюсь, что они приведут к желаемым изменениям.
На перекрестке Кристийне существует множество проблем, но одна из самых серьезных - это то, что со временем он превратился в препятствие для удобного соединения различных районов города и представляет опасность для всех участников движения. Сегодня здесь пересекаются неудобство, опасность и вред окружающей среде. Проблем достаточно, но главный вопрос - какое решение будет наилучшим? Боюсь, возможная новая кольцевая развязка в Кристийне может не просто не решить проблемы, а наоборот, усугубить их.
Обсуждение будущего перекрестка необходимо, но важно помнить, что новое решение должно устранять существующие проблемы, а не создавать новые. Очевидно также, что выбранное решение останется на десятилетия, и столь важный транспортный узел не может быть объектом краткосрочных экспериментов и случайных попыток. Развитие перекрестка Кристийне требует масштабного видения и смелых решений, но прежде чем разрабатывать будущие решения, необходимо запустить широкое обсуждение с участием жителей этого района.
Тем более что за эти годы в ходе обсуждений было предложено множество различных вариантов, включая строительство многоуровневой развязки в Кристийне или направление автомобильного движения в тоннели. Возможен и вариант сохранения перекрестка на одном уровне, но с решением проблем за счет умных светофоров и преобразования городской среды в более зеленую. Хорошие идеи заслуживают обсуждения, и, на мой взгляд, одним из самых эффективных решений на будущее могло бы стать направление части автомобильного движения в подземные тоннели. Это позволило бы освободить наземное пространство для пешеходов, легковых автомобилей и общественного транспорта. Кроме того, тоннель обеспечил бы более быстрое и бесперебойное движение общественного транспорта. Однако это решение, хотя и перспективное, является дорогостоящим.
Предложенная кольцевая развязка вряд ли решит проблемы перекрестка Кристийне, а скорее усугубит пробки. Например, кольцевая развязка на пересечении бульвара Сыпрузе и Эхитаяте-теэ уже сегодня ежедневно перегружена, несмотря на меньшую транспортную нагрузку. А кольцевая развязка в районе Rocca al Mare в Хааберсти была перестроена уже несколько лет назад, поскольку она приобрела печальную известность из-за большого количества аварий.
Тем более что предложенная «новая» идея на самом деле является «старой», ведь на перекрестке Кристийне уже был кольцевой перекресток в советское время, но, по различным оценкам, он был переделан именно из-за увеличения транспортной нагрузки. История показала, что кольцевая развязка в этом месте не работала.
Если посмотреть на различные демографические прогнозы, то в ближайшие десятилетия город продолжит расти и расширяться. В условиях высокой транспортной нагрузки новая кольцевая развязка скорее станет узким местом, которое усугубит существующие пробки и нарушит нормальное функционирование всего района. Если кольцевая развязка не сможет справиться с пиковыми потоками транспорта, нагрузка естественным образом перераспределится на второстепенные улицы, что для жителей Кристийне будет крайне нежелательно.
Если в будущем с кольцевого перекрестка убрать светофоры, это приведет к транспортному хаосу. Новое решение должно в первую очередь справляться с высокой транспортной нагрузкой.
Перекресток Кристийне также плохо подходит для кольцевого движения из-за большого количества различных направлений движения и сложных манёвров, которые из этого следуют. В последнее время я также подчеркивал, что общественный транспорт должен иметь приоритет в городском движении, но на кольцевом перекрёстке это будет сложно реализовать, так как автобусам и троллейбусам будет затруднительно менять направление среди других участников движения. Если добавить к этой схеме ещё и пешеходов и велосипедистов, ситуация вряд ли станет лучше по сравнению с нынешней. Такой «новый» вариант может очень быстро устареть.
В целом существует множество возможных решений, и важно рассмотреть все альтернативы, которые учитывают потребности всех участников движения и не создают новые трудности.