Бывший старейшина Идея кольцевой развязки в Кристийне – решение или все-таки проблема?

Тем более что за эти годы в ходе обсуждений было предложено множество различных вариантов, включая строительство многоуровневой развязки в Кристийне или направление автомобильного движения в тоннели. Возможен и вариант сохранения перекрестка на одном уровне, но с решением проблем за счет умных светофоров и преобразования городской среды в более зеленую. Хорошие идеи заслуживают обсуждения, и, на мой взгляд, одним из самых эффективных решений на будущее могло бы стать направление части автомобильного движения в подземные тоннели. Это позволило бы освободить наземное пространство для пешеходов, легковых автомобилей и общественного транспорта. Кроме того, тоннель обеспечил бы более быстрое и бесперебойное движение общественного транспорта. Однако это решение, хотя и перспективное, является дорогостоящим.