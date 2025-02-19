В рамках программы «Таллинн - спортивная столица Европы 2025» в субботу, 22 февраля, пройдет День зимнего плавания.
В субботу в Таллинне пройдет День зимнего плавания
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00 одновременно в центрах зимнего плавания Пирита, Нымме и Харку, а также на пирсе Горхолла.
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что с каждым годом зимнее плавание становится в городе все популярнее, поэтому его место в программе спортивной столицы более чем оправдано.
«Принять бодрящий вызов приглашаются даже те, кто раньше не пробовал заниматься зимним плаванием. Первая попытка часто самая сложная, но в эти выходные на месте будут инструкторы, готовые дать полезные советы. Так что для тех, кто когда-либо задумывался об этом, сейчас лучший момент», - отметил Оя.
После плавания в ледяной воде можно бесплатно расслабиться в сауне. Участникам будет предложен горячий напиток, но важно взять с собой посуду.