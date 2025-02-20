От городской управы поступил проект решения в горсобрание, в котором предлагается изменить структуру: сократить одно вакантное место водителя из городской канцелярии, увеличить ставку советника по кризисным ситуациям - на данный момент он работает только на полставки. Также появится ставка специалиста по внутреннему контролю.