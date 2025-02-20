На предстоящей сессии городского собрания депутат фракции Respekt Денис Ларченко собирается предложить поправки к существующей структуре горуправы. Среди них - предложение сократить количество водителей, которые возят нарвских чиновников по делам.
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Роскошь, как она есть: в распоряжении нарвских чиновников - шесть водителей и пять автомобилей (1)
От городской управы поступил проект решения в горсобрание, в котором предлагается изменить структуру: сократить одно вакантное место водителя из городской канцелярии, увеличить ставку советника по кризисным ситуациям - на данный момент он работает только на полставки. Также появится ставка специалиста по внутреннему контролю.