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Роскошь, как она есть: в распоряжении нарвских чиновников - шесть водителей и пять автомобилей (1)

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Машина. Фото иллюстративное.
Машина. Фото иллюстративное. Фото: unsplash.com

На предстоящей сессии городского собрания депутат фракции Respekt Денис Ларченко собирается предложить поправки к существующей структуре горуправы. Среди них - предложение сократить количество водителей, которые возят нарвских чиновников по делам.

От городской управы поступил проект решения в горсобрание, в котором предлагается изменить структуру: сократить одно вакантное место водителя из городской канцелярии, увеличить ставку советника по кризисным ситуациям - на данный момент он работает только на полставки. Также появится ставка специалиста по внутреннему контролю. 

Депутат фракции Денис Ларченко хочет предложить поправки. «У нас есть действующая стратегия по развитию образования, согласно ей город должен создать три новых ставки в сфере образования - HEV-координатора, специалист по развитию сотрудничества и специалист по образованию для взрослых», - рассказал депутат. 

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