В то же время Европа, сталкиваясь с угрозами безопасности, все отчетливее понимает, что для нее важно добиться военной победы Украины.

Нынешняя администрация США так не считает. По мнению американцев, война между Россией и Украиной не завершится полным поражением одной из сторон, как это произошло во Второй мировой войне. Вопрос, таким образом, заключается в том, как достичь устойчивого равновесия, которое устроит обе стороны и не будет означать подготовки к возобновлению войны. Хотя это кажется невозможным, США намерены вести переговоры именно с этой целью.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио в Израиле выразился предельно ясно, заявив, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. То есть то, что считается возможным в войне между ХАМАС и Израилем, не рассматривается как возможное в войне между Россией и Украиной. Почему так?

Во-первых, вероятно, потому что Израиль верит в цель уничтожения ХАМАС, а Европа даже не смогла сформулировать свою цель в отношении российского режима. Во-вторых, это связано с тем, что у президента Дональда Трампа хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, тогда как в случае с Европой даже непонятно, с кем из множества лидеров должны сложиться такие отношения.