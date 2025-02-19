Айво Петерсон может выйти под залог: Госсуд оставил в силе решение о 150 000 евро

Адвокаты Петерсона, находящегося под стражей с 10 марта 2023 года, осенью прошлого года подали в суд ходатайство о замене ареста залогом, и 7 октября прошлого года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство, установив залог в размере 150 000 евро.

Данное решение было оспорено прокуратурой в Таллиннском окружном суде, который, однако, не стал рассматривать апелляцию, отметив, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу определение, разрешающее заявление стороны в судебном разбирательстве, не может быть обжаловано.