Госсуд в среду подтверил решение суда первой инстанции об освобождении подозреваемого в государственной измене Айво Петерсона из-под стражи под крупный залог, тем самым вердикт вступает в силу.
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Айво Петерсон может выйти под залог: Госсуд оставил в силе решение о 150 000 евро
Адвокаты Петерсона, находящегося под стражей с 10 марта 2023 года, осенью прошлого года подали в суд ходатайство о замене ареста залогом, и 7 октября прошлого года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство, установив залог в размере 150 000 евро.