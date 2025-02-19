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Айво Петерсон может выйти под залог: Госсуд оставил в силе решение о 150 000 евро

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Обвиняемый в государственной измене Айво Петерсон в Харьюском уездном суде.
Обвиняемый в государственной измене Айво Петерсон в Харьюском уездном суде. Фото: Mihkel Maripuu

Госсуд в среду подтверил решение суда первой инстанции об освобождении подозреваемого в государственной измене Айво Петерсона из-под стражи под крупный залог, тем самым вердикт вступает в силу.

Адвокаты Петерсона, находящегося под стражей с 10 марта 2023 года, осенью прошлого года подали в суд ходатайство о замене ареста залогом, и 7 октября прошлого года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство, установив залог в размере 150 000 евро.

Данное решение было оспорено прокуратурой в Таллиннском окружном суде, который, однако, не стал рассматривать апелляцию, отметив, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу определение, разрешающее заявление стороны в судебном разбирательстве, не может быть обжаловано.

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