Законопроект прошел первое чтение: Силам обороны могут разрешить защищать инфраструктуру с оружием

В законопроекте, инициированном правительством, уточняются задачи государственного надзора за Силами обороны, а также за применением военной силы в морских районах Эстонии. Законопроект предусматривает право Сил обороны реагировать мерами по обеспечению соблюдения закона и, при необходимости, военной силой в случае возникновения угрозы инфраструктуре, обеспечивающей непрерывность жизненно важной услуги, исходящей от водного судна или другого плавучего объекта, а также национальному оборонному объекту, порту или другому объекту или оборудованию.

Правоохранительные задачи, входящие в компетенцию Сил обороны в морской зоне Эстонии, в настоящее время связаны в первую очередь с охраной государственной границы. Помимо охраны и защиты морской границы, Силы обороны также отвечают за создание и обеспечение осведомленности об обстановке на море, организацию обнаружения и ликвидации загрязнения морской среды, а также участие в поисково-спасательных операциях. В экстренной ситуации Силы обороны также отреагируют, если возникнет необходимость отразить непосредственную угрозу здоровью или жизни человека в морской акватории Эстонии или на небольшом острове.