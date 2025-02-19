Завтра, 20 февраля, в 8:00 по адресу Туру, 25 откроется третий магазин Lidl в Тарту. Общее число магазинов сети в Эстонии достигнет шестнадцати.
Lidl откроет в четверг шестнадцатый магазин в Эстонии
В день открытия покупателей ждут специальные предложения, доступные только в новом магазине Lidl в Тарту, а также различные сюрпризы и розыгрыш призов. Жителям города стоит заглянуть в новый Lidl и во время обеденного перерыва - в честь открытия там будут продавать вкусные хот-доги всего за 1 евро.
Новое здание магазина Lidl выделяется особым архитектурным решением Puuluup, разработанным бюро Kauss. Добраться до магазина можно на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. Для удобства посетителей предусмотрена парковка на 104 места, из которых три предназначены для людей с ограниченными возможностями, два - для семей. Также оборудованы велопарковки и две зарядные станции для электромобилей.