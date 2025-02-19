Lidl откроет в четверг шестнадцатый магазин в Эстонии

В день открытия покупателей ждут специальные предложения, доступные только в новом магазине Lidl в Тарту, а также различные сюрпризы и розыгрыш призов. Жителям города стоит заглянуть в новый Lidl и во время обеденного перерыва - в честь открытия там будут продавать вкусные хот-доги всего за 1 евро.