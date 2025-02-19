Дочерняя компания Eesti Energia вместе с японской корпорацией построит первый морской ветропарк в Эстонии

Enefit Green и Sumitomo Corporation намерены участвовать в конкурсе на строительство морского ветропарка, который проводит эстонское государство. Этот тендер станет ключевым шагом в привлечении международных инвесторов и поставщиков. Завершение строительства ветропарка планируется к 2032 году.

В Рижском заливе планируется установить до 84 ветрогенераторов общей мощностью 1000 МВт, которые смогут ежегодно производить до 4 тераватт-часов электроэнергии. Ветропарк будет расположен в 11 км от острова Кихну и в 16 км от Хяэдемеэсте.

Sumitomo Corporation - это интегрированная торгово-инвестиционная компания с развитой глобальной сетью. Ее бизнес охватывает девять направлений: металлургия, автомобилестроение, транспортные и строительные системы, многофункциональная городская застройка, медиа и цифровые технологии, потребительский сектор, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность и энергетика.

Enefit Green - один из ведущих производителей возобновляемой энергии в Балтийском регионе. Компания управляет ветряными электростанциями в Эстонии, Литве и Финляндии, солнечными парками в Эстонии и Польше, мусоросжигающей ТЭЦ и гидроэлектростанцией в Эстонии. Также Enefit Green развивает новые проекты ветряных и солнечных электростанций в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше. Акции компании котируются на Nasdaq Tallinn, а число акционеров превышает 60 000. По состоянию на конец 2024 года Enefit Green имеет более 1100 МВт установленной и работающей электрогенерирующей мощности.