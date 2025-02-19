Дочерняя компания Eesti Energia вместе с японской корпорацией построит первый морской ветропарк в Эстонии

Компания Enefit Green и международный инвестиционный концерн Sumitomo Corporation подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве для разработки первого в регионе морского ветропарка в Рижском заливе.
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Согласно договору, Enefit Green продаст Sumitomo Corporation, входящей в список 500 крупнейших компаний США Fortune 500, 50 процентов доли в проектной компании Liivi Offshore OÜ, занимающейся строительством ветропарка.
По словам главы подразделения зарубежных энергетических решений Sumitomo Corporation Хироюки Фудзиоки, Эстония является одним из самых перспективных развивающихся рынков морской ветроэнергетики, а ветропарк в Рижском заливе - одним из самых значимых проектов в этой сфере.
«Мы рады начать сотрудничество с Enefit Green, применить наш опыт, накопленный в Европе и Азии, и внести вклад в достижение климатических целей Эстонии», - отметил Фудзиока.
Глава правления Enefit Green Юхан Агурайуя подчеркнул, что развитие морской ветроэнергетики имеет важное значение для увеличения производства электроэнергии в Эстонии и обеспечения ее энергетической независимости.
«Sumitomo Corporation привносит в проект в Рижском заливе огромный международный опыт в сфере морской ветроэнергетики, а также стратегическое партнерство, которое поможет ускорить реализацию проекта», - заявил Агурайуя.
«Сочетание глубоких знаний Enefit Green о рынке и глобальной экспертизы Sumitomo Corporation позволит Эстонии сделать шаг вперед в укреплении энергетической безопасности. Создание морского ветропарка не только обеспечит страну возобновляемой энергией, но и создаст предпосылки для формирования нового центра компетенций, появления долгосрочных рабочих мест для квалифицированных специалистов в сфере энергетики, транспорта и логистики. После завершения строительства ветропарк в Рижском заливе станет стратегически важным инфраструктурным проектом для страны», - добавил он.
Enefit Green и Sumitomo Corporation намерены участвовать в конкурсе на строительство морского ветропарка, который проводит эстонское государство. Этот тендер станет ключевым шагом в привлечении международных инвесторов и поставщиков. Завершение строительства ветропарка планируется к 2032 году.
В Рижском заливе планируется установить до 84 ветрогенераторов общей мощностью 1000 МВт, которые смогут ежегодно производить до 4 тераватт-часов электроэнергии. Ветропарк будет расположен в 11 км от острова Кихну и в 16 км от Хяэдемеэсте.
Sumitomo Corporation - это интегрированная торгово-инвестиционная компания с развитой глобальной сетью. Ее бизнес охватывает девять направлений: металлургия, автомобилестроение, транспортные и строительные системы, многофункциональная городская застройка, медиа и цифровые технологии, потребительский сектор, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность и энергетика.
Enefit Green - один из ведущих производителей возобновляемой энергии в Балтийском регионе. Компания управляет ветряными электростанциями в Эстонии, Литве и Финляндии, солнечными парками в Эстонии и Польше, мусоросжигающей ТЭЦ и гидроэлектростанцией в Эстонии. Также Enefit Green развивает новые проекты ветряных и солнечных электростанций в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше. Акции компании котируются на Nasdaq Tallinn, а число акционеров превышает 60 000. По состоянию на конец 2024 года Enefit Green имеет более 1100 МВт установленной и работающей электрогенерирующей мощности.