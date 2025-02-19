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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Полиция ведет переговоры: в Таллинне водитель BMW врезался в трамвай и забрался на дерево (3)

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Сегодня около 16:30 на Пярну маантеэ в Таллинне произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль BMW и трамвай.

По словам оперативного руководителя отдела полиции Ида-Харью Теэле Юксаэг​, после аварии водитель скрылся с места происшествия, сначала забравшись на крышу магазина Kalev, а затем - на дерево.

«На место прибыли полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Сейчас ведутся попытки уговорить мужчину спуститься»,- сообщила она.

Движение трамваев на месте происшествия уже восстановлено, однако в целях безопасности одна полоса в сторону центра остается закрытой.

Комментарии (3)
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