Сегодня около 16:30 на Пярну маантеэ в Таллинне произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль BMW и трамвай.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Полиция ведет переговоры: в Таллинне водитель BMW врезался в трамвай и забрался на дерево (3)
По словам оперативного руководителя отдела полиции Ида-Харью Теэле Юксаэг, после аварии водитель скрылся с места происшествия, сначала забравшись на крышу магазина Kalev, а затем - на дерево.
«На место прибыли полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Сейчас ведутся попытки уговорить мужчину спуститься»,- сообщила она.
Движение трамваев на месте происшествия уже восстановлено, однако в целях безопасности одна полоса в сторону центра остается закрытой.