СМИ: в Украине нет запасов редкоземельных металлов

В связи с этим он допустил, что президент США мог ошибиться и «редкоземельными элементами» называет «критически важные минералы». Однако из таковых Украина обладает только промышленными рудниками титана и галлия, но и «они определенно не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов долларов», считает Блас.

Заключить сделку по редкоземельным металлам Трампу предложил сам президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2024 года. В феврале Киев передал главе Минфина США Скотту Бессенту «соглашение о партнерстве», которое подразумевало возможность совместной добычи такого вида полезных ископаемых в Украине с правом США получить приоритетный доступ к месторождениям. Сам Бессент на встрече в Киеве 12 февраля заявил, что Вашингтон хочет заключить экономическое соглашение с Украиной в обмен на продолжение «материальной поддержки украинскому народу» со стороны США.

Сделка Трампа стала бы экономической колонизацией Киева

Предложение администрации Дональда Трампа Украине о доступе к редкоземельным металлам выходило далеко за пределы добычи минералов, а охватывало нефть, газ, порты и другую инфраструктуру, написало 17 февраля издание The Daily Telegraph со ссылкой на проект предложения. Условия, выдвинутые США, «равнозначны экономической колонизации Украины со стороны США» и «подразумевают бремя репараций, которое невозможно выполнить», пишет газета.

По договору, администрация Трампа хотела, чтобы США забирали половину текущих доходов Украиной от добычи ресурсов, а также половину от стоимости «всех новых лицензий (на добычу ресурсов. - прим. ред.), выданных третьим лицам». На такие доходы будет распространяться залоговое право США. «Этот пункт означает - "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», - объяснил газете один из источников, близкий к переговорам.

Зеленский отказался подписывать документ, пояснив, что в нем нет «конкретных вещей о гарантиях безопасности». «Это инвестиция, если все это связано с гарантиями безопасности. Я пока не вижу этой связи в документе», - заявил он. Вашингтон счел «близоруким» такое решение Зеленского, сообщило 17 февраля AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.