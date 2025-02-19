Галерея Поправки к закону, против которых выступает ЭПЦ МП, одобрены в первом чтении

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия), представлявший законопроект, подчеркнул, что право на свободу вероисповедания остается неприкосновенным, а цель закона - не запрет какой-либо религии и не ограничение богослужений. Однако по его словам, законодатель должен учитывать вызовы, связанные с безопасностью государства и общества, в том числе риски, при которых враждебные государства или организации могут использовать религиозные структуры против Эстонии.

«Законопроект уточняет требования к деятельности и управлению религиозных объединений, чтобы предотвратить враждебное влияние и распространение дезинформации. Проще говоря, любые связи с зарубежными институтами или духовными лидерами должны быть разорваны, если они представляют угрозу безопасности Эстонии, поддерживают военную агрессию или действуют в нарушение международного права», - объяснил Ханимяги.

Представители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) направили в парламент официальное заявление, выразив обеспокоенность тем, что после внесения поправок православные приходы Московского патриархата могут потерять возможность продолжать деятельность в Эстонии. В комиссию также поступило коллективное обращение с аналогичным содержанием, а монахини Пюхтицкого монастыря направили письмо с просьбой не принимать законопроект.

Вице-председатель правовой комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) назвала законопроект имитацией деятельности.