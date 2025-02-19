Сегодня на пленарном заседании Рийгикогу в первом чтении рассмотрели законопроект, направленный, среди прочего, на предотвращение использования религиозных организаций в Эстонии для разжигания ненависти и насилия.
Галерея ⟩ Поправки к закону, против которых выступает ЭПЦ МП, одобрены в первом чтении
Председатель правовой комиссии Рийгикогу Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия), представлявший законопроект, подчеркнул, что право на свободу вероисповедания остается неприкосновенным, а цель закона - не запрет какой-либо религии и не ограничение богослужений. Однако по его словам, законодатель должен учитывать вызовы, связанные с безопасностью государства и общества, в том числе риски, при которых враждебные государства или организации могут использовать религиозные структуры против Эстонии.
«Законопроект уточняет требования к деятельности и управлению религиозных объединений, чтобы предотвратить враждебное влияние и распространение дезинформации. Проще говоря, любые связи с зарубежными институтами или духовными лидерами должны быть разорваны, если они представляют угрозу безопасности Эстонии, поддерживают военную агрессию или действуют в нарушение международного права», - объяснил Ханимяги.
Представители Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) направили в парламент официальное заявление, выразив обеспокоенность тем, что после внесения поправок православные приходы Московского патриархата могут потерять возможность продолжать деятельность в Эстонии. В комиссию также поступило коллективное обращение с аналогичным содержанием, а монахини Пюхтицкого монастыря направили письмо с просьбой не принимать законопроект.
Вице-председатель правовой комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) назвала законопроект имитацией деятельности.
«Действующее законодательство уже предусматривает возможность отказа в регистрации религиозного объединения или приостановки его деятельности, если оно угрожает общественному порядку, здоровью, морали или правам и свободам других людей. Поскольку православная церковь в Эстонии не нарушала закон и не подпадает ни под один из этих критериев, предлагаемые изменения фактически создают искусственное основание для признания ее деятельности незаконной», - заявила она.
Кроме того, Коваленко-Кылварт отметила, что анализ конституционности, представленный в пояснительной записке к законопроекту, неполон, поскольку не рассматривает, были ли изучены менее ограничительные меры.
Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут в своей деятельности руководиться или быть экономически связанными, посредством своего устава или иным образом, с руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или объединением, расположенным в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии. Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
В законопроекте также уточняется, кто может быть священнослужителем в Эстонии. Священнослужителем не может быть лицо, осужденное за совершение преступления или которому запрещено проживать или находиться в Эстонии. Кроме того, уточнены требования к уставу религиозного объединения. Церквям и общинам, которым необходимо привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом, дается на это два месяца с момента вступления закона в силу.
Принятие законопроекта означает разрыв отношений между Московским Патриархатом и Эстонской Православной Церковью. Рийгикогу объявил Московскую Патриархию учреждением, поддерживающим российскую военную агрессию. Патриарх Кирилл поддержал войну России на Украине.