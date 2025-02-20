Как планировать отпуска и что следует учитывать? Какие ошибки допускаются при составлении графиков? Вправе ли начальник принуждать сотрудников к отпуску или запрещать им отдыхать? Когда уходить в отпуск выгоднее всего?
Более 3 000 звонков в год: споры по отпускам – горячая тема для Трудовой инспекции
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.
Выдержки из беседы:
– Какие нюансы кроются в планировании отпусков?
– Тема планирования отпусков – очень актуальна. В Трудовую инспекцию довольно часто обращаются с этим вопросом как работодатели, так и работники.
В минувшем году на горячую линию Трудовой инспекции поступило почти 40 000 звонков, из которых более 3 000 касалось именно отпусков. Наибольшее количество обращений фиксируется в начале года (отпускные графики утверждаются до конца марта – прим. ред.) и ближе к лету, когда большая часть работников хочет использовать отпуск.
Пожелания работников, за исключением отдельных категорий лиц, должны учитываться работодателем по возможности.
Право требовать основной отпуск в подходящее время имеют работники-женщины – непосредственно до и после материнского отпуска, а также другой родитель в период материнского отпуска женщины. Правило также распространяется на родителя непосредственно после родительского отпуска или воспитывающего ребенка в возрасте до семи лет.
Родители детей в возрасте от семи до десяти лет могут добиваться предоставления отпуска во время школьных каникул. Несовершеннолетний человек, который обязан посещать школу, тоже имеет право на отпуск во время школьных каникул.
Всех без исключения работников касается следующее правило. Если работодатель устанавливает отпуск в одностороннем порядке, то должен предоставляться полный отпуск (не менее 28 дней). Об использовании отпуска по частям нужно договариваться. Основная часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.
Оставшуюся часть отпуска работодатель может отказаться делить на части менее семи дней. Однако при наличии согласия работодателя отпуск можно использовать даже по одному дню.
– Если график отпусков не составлен работодателем вовремя, то у сотрудников возникают новые права?
– Судя по обращениям в инспекцию, на некоторых предприятиях люди никогда в жизни не видели графика отпусков. Работодатель его просто не составляет. В случае, если до 31 марта график не составлен и не доведен до сведения работников, работодатель лишается права определять сроки отпусков. При таком положении дел работник сам определяет, когда он хочет пойти в отпуск.
Даже если весь коллектив сразу захочет уйти в отпуск в один день, работодатель не сможет работникам в этом отказать. Сотруднику достаточно будет уведомить начальника о своем намерении в письменном виде за 14 календарных дней. Причем речь идет об одностороннем волеизъявлении (согласие или подпись работодателя не требуются – прим.ред.).
– Когда уходить в отпуск выгоднее всего?
– В случае с фиксированной ставкой, когда работник каждый месяц получает одинаковую сумму, применяется правило о сохранении заработной платы. В качестве отпускных человек получает зарплату в том же объеме.
Однако если суммы поступлений каждый месяц разные либо к зарплате добавляются премиальные, то самое выгодное время для оформления отпуска – в течение полугода после поступления самой крупной выплаты. Отпускные рассчитываются исходя из доходов за минувшие полгода.
Подробнее в повторе!
- Какие нюансы кроются в планировании отпусков?
- Что произойдет, если график не составлен вовремя?
- Когда работник может сам назначить себе отпуск?
- Может ли начальник запретить отпуск работнику?
- Что считается форс-мажором на работе?
- Положены ли доплаты за замену отпускников?
- Законно ли принуждать подчиненных к отпуску?
- В каких случаях отпуск копится и не сгорает?
- Когда выгоднее всего брать отпуск?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja