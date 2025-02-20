Более 3 000 звонков в год: споры по отпускам – горячая тема для Трудовой инспекции

Оставшуюся часть отпуска работодатель может отказаться делить на части менее семи дней. Однако при наличии согласия работодателя отпуск можно использовать даже по одному дню.

– Если график отпусков не составлен работодателем вовремя, то у сотрудников возникают новые права?

– Судя по обращениям в инспекцию, на некоторых предприятиях люди никогда в жизни не видели графика отпусков. Работодатель его просто не составляет. В случае, если до 31 марта график не составлен и не доведен до сведения работников, работодатель лишается права определять сроки отпусков. При таком положении дел работник сам определяет, когда он хочет пойти в отпуск.

Даже если весь коллектив сразу захочет уйти в отпуск в один день, работодатель не сможет работникам в этом отказать. Сотруднику достаточно будет уведомить начальника о своем намерении в письменном виде за 14 календарных дней. Причем речь идет об одностороннем волеизъявлении (согласие или подпись работодателя не требуются – прим.ред.).

– Когда уходить в отпуск выгоднее всего?

– В случае с фиксированной ставкой, когда работник каждый месяц получает одинаковую сумму, применяется правило о сохранении заработной платы. В качестве отпускных человек получает зарплату в том же объеме.

Однако если суммы поступлений каждый месяц разные либо к зарплате добавляются премиальные, то самое выгодное время для оформления отпуска – в течение полугода после поступления самой крупной выплаты. Отпускные рассчитываются исходя из доходов за минувшие полгода.

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Студия Postimees: составляете график отпусков? Трудовая инспекция разъясняет нюансы / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja Фото: Konstantin Sednev

Какие нюансы кроются в планировании отпусков?

Что произойдет, если график не составлен вовремя?

Когда работник может сам назначить себе отпуск?

Может ли начальник запретить отпуск работнику?

Что считается форс-мажором на работе?

Положены ли доплаты за замену отпускников?

Законно ли принуждать подчиненных к отпуску?

В каких случаях отпуск копится и не сгорает?

Когда выгоднее всего брать отпуск?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja