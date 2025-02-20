Как планировать отпуска и что следует учитывать? Какие ошибки допускают работники и работодатели? Вправе ли начальник принуждать сотрудников к отпуску или запрещать отдыхать? Когда уходить в отпуск выгоднее всего?
Студия Postimees: составляете график отпусков? Трудовая инспекция разъясняет нюансы
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой в 13:00!
- Какие нюансы кроются в планировании отпусков?
- Что произойдет, если график не составлен вовремя?
- Когда работник может сам назначить себе отпуск?
- Может ли начальник запретить отпуск работнику?
- Что считается форс-мажором на работе?
- Положены ли доплаты за замену отпускников?
- Законно ли принуждать подчиненных к отпуску?
- В каких случаях отпуск копится и не сгорает?
- Когда выгоднее всего брать отпуск?