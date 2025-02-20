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Студия Postimees: составляете график отпусков? Трудовая инспекция разъясняет нюансы

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Как планировать отпуска и что следует учитывать? Какие ошибки допускают работники и работодатели? Вправе ли начальник принуждать сотрудников к отпуску или запрещать отдыхать? Когда уходить в отпуск выгоднее всего?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой в 13:00!

  • Какие нюансы кроются в планировании отпусков? 
  • Что произойдет, если график не составлен вовремя? 
  • Когда работник может сам назначить себе отпуск?
  • Может ли начальник запретить отпуск работнику?
  • Что считается форс-мажором на работе?
  • Положены ли доплаты за замену отпускников?
  • Законно ли принуждать подчиненных к отпуску?
  • В каких случаях отпуск копится и не сгорает?
  • Когда выгоднее всего брать отпуск?
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