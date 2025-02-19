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Прогноз Центристская партия победит в Таллинне, «Отечество» – по всей Эстонии

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Центристская партия вновь поборется за победу на осенних выборах в Таллинне, но в масштабах всей Эстонии утратила статус значимой политической силы.
Центристская партия вновь поборется за победу на осенних выборах в Таллинне, но в масштабах всей Эстонии утратила статус значимой политической силы. Фото: Tairo Lutter

Согласно прогнозной модели выборов в местные самоуправления, подготовленной Институтом общественных исследований совместно с исследовательской фирмой Norstat Eesti, партия «Отечество» значительно укрепит свои позиции, Социал-демократы добьются умеренного роста, а Партия реформ победит в Тарту, но в целом утратит влияние. Центристская партия сохранит позиции в Таллинне и Ида-Вирумаа, а «Ээсти 200» может полностью исчезнуть с политической сцены.

Политолог Мартин Мёльдер, руководивший составлением модели, подчеркнул, что это не просто рейтинговая таблица или данные соцопросов, а комплексный анализ. Модель учитывает не только результаты опросов, но и множество других факторов - от итогов предыдущих выборов до уровня доходов жителей разных уездов и их политических взглядов.

По его словам, прогноз парламентских выборов можно строить исключительно на основе опросов, но в случае местных выборов этого недостаточно, так как из разных регионов Эстонии просто невозможно собрать репрезентативное количество респондентов.

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