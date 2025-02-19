Прогноз Центристская партия победит в Таллинне, «Отечество» – по всей Эстонии

Политолог Мартин Мёльдер, руководивший составлением модели, подчеркнул, что это не просто рейтинговая таблица или данные соцопросов, а комплексный анализ. Модель учитывает не только результаты опросов, но и множество других факторов - от итогов предыдущих выборов до уровня доходов жителей разных уездов и их политических взглядов.