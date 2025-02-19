Согласно прогнозной модели выборов в местные самоуправления, подготовленной Институтом общественных исследований совместно с исследовательской фирмой Norstat Eesti, партия «Отечество» значительно укрепит свои позиции, Социал-демократы добьются умеренного роста, а Партия реформ победит в Тарту, но в целом утратит влияние. Центристская партия сохранит позиции в Таллинне и Ида-Вирумаа, а «Ээсти 200» может полностью исчезнуть с политической сцены.
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Прогноз ⟩ Центристская партия победит в Таллинне, «Отечество» – по всей Эстонии
Политолог Мартин Мёльдер, руководивший составлением модели, подчеркнул, что это не просто рейтинговая таблица или данные соцопросов, а комплексный анализ. Модель учитывает не только результаты опросов, но и множество других факторов - от итогов предыдущих выборов до уровня доходов жителей разных уездов и их политических взглядов.