Сколько можно заработать на торговле очередью на погранпереходе в Нарве?

Любой кризис создает новые возможности

Торговля местом в очереди существовала и раньше. Еще в 90-х годах, когда пересечения границы ожидали десятки автомобилей, этим бизнесом занимались крепкие молодые люди в спортивных костюмах. Сегодня же эта сфера не криминализирована, торговцы действуют в так называемой серой зоне.

"Обычно место в очереди стоит 50-60 евро. Однако под Новый год места продавались и по 100–150 евро", - рассказала Postimees жительница Нарвы Мария. Она однажды стояла в очереди для своих родственников, а потом втянулась.

"В конце прошлого года я потеряла работу, и теперь торговля очередью помогает мне платить по счетам. Может, и на поездку в Египет удастся накопить", - шутит Мария.

По ее словам, она продает очередь не часто, но особых проблем с поиском клиентов не испытывает - обычно хватает поста в Facebook.

Объявления о купле-продаже места в очереди можно легко найти в социальных сетях и на местных досках объявлений. Фото: скриншот

Серая зона

Полиция торговлю не пресекает, но следит за происходящим в очереди. К вечеру обстановка может накаляться - люди устают, да и многие согреваются не только горячим чаем. По неписаному кодексу люди меняются в очереди один к одному, то есть на место занявшего очередь приходит только один человек. Зачастую конфликты возникают именно из-за тех, кто это простое правило не соблюдает.