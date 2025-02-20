Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по полезным ископаемым

«У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад», - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

В своем выступлении Трамп продолжил нападки на украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что США потратили 350 миллиардов долларов на помощь Киеву, но, в отличие от европейских стран, ничего не получили взамен.

«В то время как США ничего не получают взамен, Европа получает свои деньги обратно», - сказал он.

В начале февраля Трамп говорил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Киеву. По его словам, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов».

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», - заявлял Трамп.

На прошлой неделе во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента Киеву был представлен проект соглашения о партнерстве, который предусматривает инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявлял, что власти намерены изучить его.

СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50 процентов собственности на полезные ископаемые.