Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам, которое, по мнению американской администрации, позволило бы вернуть потраченные на поддержку Киева средства, пишет Би-би-си.
Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по полезным ископаемым
«У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад», - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.
В своем выступлении Трамп продолжил нападки на украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что США потратили 350 миллиардов долларов на помощь Киеву, но, в отличие от европейских стран, ничего не получили взамен.
«В то время как США ничего не получают взамен, Европа получает свои деньги обратно», - сказал он.
В начале февраля Трамп говорил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Киеву. По его словам, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов».
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», - заявлял Трамп.
На прошлой неделе во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента Киеву был представлен проект соглашения о партнерстве, который предусматривает инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявлял, что власти намерены изучить его.
СМИ сообщали, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50 процентов собственности на полезные ископаемые.
Владимир Зеленский позднее заявил, что документ пока не готов к подписанию. «Я не дал согласие на подписание соглашения, потому что оно еще не готово», - сказал он в минувшие выходные.
Как сообщает Reuters в эксклюзивном материале со ссылкой на источники, Белый дом может попытаться заключить с Украиной упрощенную сделку и позднее обсудить подробные условия соглашения.
Агентство также отмечает, что на прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50 процентов критически важных минеральных ресурсов Украины, включая графит, уран, титан и литий.
Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов для электромобилей, пишет Reuters.
В Киеве с визитом находится спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, с которым Зеленский планирует встретиться в четверг.
Отвечая на вопрос, будут ли американские чиновники продолжать добиваться заключения сделки, один из советников Трампа на условиях анонимности сказал Reuters: «Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности».
Детали обсуждений потенциальной сделки, в том числе информация о том, кто в американской администрации принимал участие в подготовке проекта соглашения, остаются неизвестными, отмечает агентство.