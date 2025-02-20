Техническое обслуживание подстанции приведет к отключению электроэнергии

Сегодня, 20 февраля, с 10:15 до 12:15 в поселке Албу, Ярвамаа, произойдет плановое отключение электроэнергии по следующим адресам: Мянни, 8-12; Мянни, 8-1; Мянни, 9-8. Отключение необходимо для проведения технического обслуживания подстанции.

Работы будет выполнять партнер Elektrilevi - компания Connecto Eesti.

Elektrilevi регулярно проводит работы по обслуживанию и строительству электрических сетей по всей Эстонии, чтобы обеспечить надежное электроснабжение и стабильность сети. Кроме того, эти работы способствуют развитию производства возобновляемой энергии.

Elektrilevi просит при необходимости сообщить об отключении другим жителям домов, а также рекомендует по возможности отключить от сети электронные устройства.