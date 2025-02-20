У мест для зимнего купания в Пыхья-Таллинне произошла утечка нефтепродуктов

Загрязнение распространилось на несколько гаваней, включая Минную, причал Катарийны и Летную гавань, где каждую неделю купаются сотни людей, однако официальных предупреждений от ответственных ведомств не последовало.

Хотя территория разлива была ограждена, а требования соблюдены, нефтяные пятна разнесло ветром, но, по словам властей, угрозы для дикой природы пока не зафиксировано, а тонкая пленка нефтепродуктов не представляет серьезной опасности для человека, хотя купаться в ней не рекомендуется.

Департамент окружающей среды признал, что мог бы оперативнее проинформировать общественность, однако вместо этого ведет переговоры с военно-морскими силами о возможном разъяснении ситуации, при этом установка предупреждающих знаков не планируется.

Работы по углублению дна будут продолжаться, и специалисты ожидают новые разливы нефтепродуктов при повторном контакте с загрязненным грунтом.