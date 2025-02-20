Сегодня в 15:00 на Тоомпеа ученики 11 гимназий создадут Союз групп защитников флага школ Эстонии. Цель организации - развивать культуру флага в школах и выступать в защиту достойного использования флага Эстонии и его цветовой гаммы.
На Тоомпеа школьники сформируют союз групп защитников флага
На церемонии выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, член-основатель и председатель Общества эстонского флага Юри Трей и - от имени групп защитников флага – абитуриент Таллиннской 21-й школы Эрнст Йоханнес Паэ.
Задача групп защитников флага школ – торжественное несение и поднятие флага школы и флага Эстонии на различных церемониях и по случаю знаменательных дат в школах и на различных общественных мероприятиях. Группы защитников флага соблюдают определенные правила этикета, символизируют собой достоинство школ и государства и передают традиции последующим поколениям. Цели создаваемого союза включают в себя обучение новых групп защитников флага и помощь школьным группам в сборе снаряжения и финансовых средств.
Девиз союза - Vexillum signum libertatis («Флаг - это символ свободы»).
Основателями Союза групп защитников флага школ Эстонии являются группа защитников флага Гимназии им. Густава Адольфа, группа защитников флага Кадриоргской немецкой гимназии, группа защитников флага Кохтла-Ярвеской гимназии, группа защитников флага Синдиской гимназии, группа защитников флага Мустамяэской государственной гимназии, группа защитников флага Таллиннского английского колледжа, группа защитников флага Таллиннского французского лицея, группа защитников флага Таллиннской реальной школы, группа защитников флага Таллиннской общей гимназии, группа защитников флага Таллиннской 21-й школы и группа защитников флага Гимназии Якоба Вестхольма.