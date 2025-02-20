На Тоомпеа школьники сформируют союз групп защитников флага

Задача групп защитников флага школ – торжественное несение и поднятие флага школы и флага Эстонии на различных церемониях и по случаю знаменательных дат в школах и на различных общественных мероприятиях. Группы защитников флага соблюдают определенные правила этикета, символизируют собой достоинство школ и государства и передают традиции последующим поколениям. Цели создаваемого союза включают в себя обучение новых групп защитников флага и помощь школьным группам в сборе снаряжения и финансовых средств.