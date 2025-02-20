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Пакуют чемоданы? Россияне мечтают о полетах в крупнейшие города США (1)

Перевод: Валерия Ермакова
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Кремль. Иллюстративное фото.
Кремль. Иллюстративное фото. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

Россияне готовятся к окончанию войны в Украине и мечтают об открытии границ, чтобы летать в Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. От переговоров Москвы и Вашингтона ожидают положительного результата.

Многие испытывают облегчение, так как мирное время кажется уже близким. В магазинах ожидают возвращения западных брендов, а также спекулируют, что вскоре вновь можно будет использовать платежные системы Visa и Mastercard, передает The New York Times.

Новости о первом раунде переговоров между Россией и США, прошедшем во вторник в Саудовской Аравии, дали россиянам надежду на то, что изоляция страны подходит к концу.

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