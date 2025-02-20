Россияне готовятся к окончанию войны в Украине и мечтают об открытии границ, чтобы летать в Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. От переговоров Москвы и Вашингтона ожидают положительного результата.
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Пакуют чемоданы? ⟩ Россияне мечтают о полетах в крупнейшие города США (1)
Многие испытывают облегчение, так как мирное время кажется уже близким. В магазинах ожидают возвращения западных брендов, а также спекулируют, что вскоре вновь можно будет использовать платежные системы Visa и Mastercard, передает The New York Times.