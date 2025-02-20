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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Путь Литвы к увеличению военных расходов похож на минное поле (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Литовский солдат во время совместных литовско-польских учений Brave Griffin 24/II.
Литовский солдат во время совместных литовско-польских учений Brave Griffin 24/II. Фото: MINDAUGAS KULBIS/AP/Scanpix

Литва приняла решение ежегодно выделять на оборону 5-6% ВВП в период с 2026 по 2030 год. Однако конкретный план достижения этой цели пока остается неясным. Единственное, в чем есть уверенность - этот план должен быть реализован.

Несмотря на обещание Государственного совета по обороне, в который входят высшие политики и военные Литвы, достичь уровня в 5% ВВП - серьезная задача. Даже если собрать все возможные решения, этого все равно будет недостаточно, чтобы в течение пяти лет найти дополнительные 12-15 миллиардов евро, помимо 2,5 миллиардов евро, которые уже тратятся на оборону ежегодно. Это уже вызывает напряженность внутри правящей коалиции, и сложные времена еще впереди.

Как правительство, так и военные заявляют, что причина роста оборонных расходов - не неминуемая угроза со стороны российской армии, а целый ряд среднесрочных рисков, связанных с возможным восстановлением российской военной мощи после завершения войны в Украине. Политические лидеры Литвы практически единодушны в том, что перевооруженная, реорганизованная и жаждущая реванша Россия будет представлять угрозу для Балтийских стран в ближайшие годы.

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