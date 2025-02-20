Литва приняла решение ежегодно выделять на оборону 5-6% ВВП в период с 2026 по 2030 год. Однако конкретный план достижения этой цели пока остается неясным. Единственное, в чем есть уверенность - этот план должен быть реализован.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ⟩ Путь Литвы к увеличению военных расходов похож на минное поле, полное проблем
Несмотря на обещание Государственного совета по обороне, в который входят высшие политики и военные Литвы, достичь уровня в 5% ВВП - серьезная задача. Даже если собрать все возможные решения, этого все равно будет недостаточно, чтобы в течение пяти лет найти дополнительные 12-15 миллиардов евро, помимо 2,5 миллиардов евро, которые уже тратятся на оборону ежегодно. Это уже вызывает напряженность внутри правящей коалиции, и сложные времена еще впереди.