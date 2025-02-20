С помощью услуги Накопительного счета за минувший год жители Эстонии отложили более 100 миллионов евро, что отражает растущий интерес к накоплениям.
За минувший год накопления жителей Эстонии составили более 100 миллионов евро
По словам руководителя розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, популярность Накопительного счета обусловлена простотой его использования. «Мы создали инструмент, который помогает людям достигать финансовых целей без сложных систем - и это нашло отклик у большого количества людей. Возраст самого младшего из них - меньше года, а самого старшего - 101 год», - отметила Горошко. Она добавила, что наибольший интерес к Накопительному счету проявляют 25-летние клиенты.
Самая популярная цель накоплений - подушка безопасности
Клиенты могут устанавливать личные цели и отслеживать прогресс в интернет-банке и мобильном приложении. «Самой популярной целью стало создание финансовой подушки – так называемого фонда спокойствия, его выбрали более 10 000 пользователей. Мы видим, что особенно активно к этому стремятся 28-летние женщины. Второе и третье места занимают цели, связанные с путешествиями и покупкой жилья, - сказала Горошко. - В условиях экономической неопределенности фонд спокойствия важен как никогда».
Микронакопление - простой способ отложить деньги
Более 40 процентов пользователей Накопительного счета также активировали опцию микронакоплений, которая позволяет при оплате покупок карточкой автоматически округлять каждую сумму до следующего полного евро и переводить разницу на накопительный счет. За год таким способом было собрано более 3,4 миллиона евро. Средняя сумма микронакоплений составила 215 евро, а максимальная сумма достигла 4500 евро.
Несмотря на популярность автоматических функций, следует отметить, что большая часть взносов на Накопительный счет по-прежнему осуществляется вручную. Это свидетельствует об осознанном желании людей активно управлять своим финансовым будущим.
Деньги, хранящиеся на сберегательном счете, приносят два процента годовых. Проценты начисляются на ежедневный остаток и перечисляются на счет один раз в месяц, что дает дополнительную мотивацию последовательно откладывать деньги. С помощью калькулятора Накопительного счета клиенты могут рассчитать темп роста своих сбережений и при необходимости скорректировать сумму или срок накоплений.