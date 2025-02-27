Мы запускаем новый подкаст на русском языке «Другая Эстония», который посвящен жизни за пределами модных районов крупных городов. И в первом выпуске Артур Аукон встретился с документалистами Аленой Суржиковой и Сергеем Трофимовым, которые семь лет назад переехали в Кяру в Ярвамаа.
«Другая Эстония» ⟩ Жизнь в эстонской глубинке: как Алена и Сергей сломали стереотипы
Деревня Кяру, расположенная в Центральной Эстонии, в прошлом году получила статус лучшего туристического направления Ярвамаа именно благодаря музею колясок. «У нас целая стена наград, - рассказывает основательница музея Алена Суржикова. - Но, конечно, хотелось бы, чтобы ими можно было оплачивать счета за электричество».
«Я уже через два года называла себя местной, - говорит Алена. - Хотя библиотекарь, которая жила там 30 лет, все равно считает себя пришлой». Интеграция в условиях деревенской жизни происходит естественно, благодаря полностью эстоноязычной среде. Да и доступность детских садов гораздо лучше, чем в Таллинне. Семь лет назад в Таллине детский сад обходился в 75 евро в месяц плюс питание, а в деревне всего десять евро, при этом еда бесплатная.
Жизнь в деревне для детишек, кстати, намного безопаснее, чем в больших городах, и гораздо интереснее. «Дети сами придумывают игры, строят шалаши, исследуют природу - то, что в городе практически невозможно», - говорит Алена.
«Дети в садиках через полгода говорят на эстонском лучше, чем их родители», - делится опытом Сергей Трофимов. «Занятия в художественной школе доступны каждому», - рассказывает Алена.
В соседнем поселке преподают профессионалы. «Любой ребенок может попасть на занятия к Зорге - известному художнику, без конкурса, просто по желанию», – отмечает Суржикова. А еще в Кяру, оказывается, рождаются преимущественно мальчики. «Мы заметили, что у нас почти не появляется девочек, - делится наблюдениями Сергей. - Это, конечно, полушутка, но факты говорят сами за себя».
В деревне работы полно. «Есть фабрика солнечных батарей, фабрика одежды, многие работают в лесном хозяйстве», - рассказывает Сергей.
Несмотря на обилие положительных моментов, жизнь в деревне требует адаптации. Например, транспортная доступность играет важную роль. «Наличие железнодорожной станции - это огромное преимущество, - говорит Сергей. - Это позволяет без проблем добраться до крупных городов и не чувствовать себя отрезанным от цивилизации». Для местных жителей важно не только работать в деревне, но и иметь возможность передвижения, чтобы сохранять связь с более крупными населенными пунктами. Также важным фактором остается самообеспечение. Многие семьи выращивают собственные овощи, держат кур, а кто-то даже занимается пчеловодством. Это не просто дань традициям, но и способ снизить расходы на продукты, что в условиях нестабильной экономики оказывается полезным решением.
Жизнь в деревне, как показывает пример Кяру, не только возможна, но и наполнена возможностями. Она разрушает миф о скучном сельском быте и становится альтернативой городской жизни. Подробности - в нашем подкасте.