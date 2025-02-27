«Другая Эстония» Жизнь в эстонской глубинке: как Алена и Сергей сломали стереотипы

Деревня Кяру, расположенная в Центральной Эстонии, в прошлом году получила статус лучшего туристического направления Ярвамаа именно благодаря музею колясок. «У нас целая стена наград, - рассказывает основательница музея Алена Суржикова. - Но, конечно, хотелось бы, чтобы ими можно было оплачивать счета за электричество».

«Я уже через два года называла себя местной, - говорит Алена. - Хотя библиотекарь, которая жила там 30 лет, все равно считает себя пришлой». Интеграция в условиях деревенской жизни происходит естественно, благодаря полностью эстоноязычной среде. Да и доступность детских садов гораздо лучше, чем в Таллинне. Семь лет назад в Таллине детский сад обходился в 75 евро в месяц плюс питание, а в деревне всего десять евро, при этом еда бесплатная.

Жизнь в деревне для детишек, кстати, намного безопаснее, чем в больших городах, и гораздо интереснее. «Дети сами придумывают игры, строят шалаши, исследуют природу - то, что в городе практически невозможно», - говорит Алена.

«Дети в садиках через полгода говорят на эстонском лучше, чем их родители», - делится опытом Сергей Трофимов. «Занятия в художественной школе доступны каждому», - рассказывает Алена.