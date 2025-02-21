Многие уже успели заметить, что на улицах появились розовые плакаты, рекламирующие дешевые косметические инъекции. Однако вместо ожидаемых дешевых предложений, заинтересованные пользователи перенаправляются на сайт Департамента здоровья, предупреждающий об опасностях, связанных с некачественными косметическими процедурами.
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Потеря зрения и инсульт: чем может обернуться экономия на косметологических процедурах
Те, кто переходил на указанный на плакате сайт ilusüst.ee, находили на первый взгляд привлекательные предложения, в которых за низкую цену обещали обеспечить голливудской улыбкой с помощью инъекций ботулина и рекламировали процедуру, позволяющую омолодиться на 15 лет в мгновение ока.