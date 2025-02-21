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Потеря зрения и инсульт: чем может обернуться экономия на косметологических процедурах

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В худшем случае инъекция за 75 евро может привести к потере зрения. Фото иллюстративное.
В худшем случае инъекция за 75 евро может привести к потере зрения. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Многие уже успели заметить, что на улицах появились розовые плакаты, рекламирующие дешевые косметические инъекции. Однако вместо ожидаемых дешевых предложений, заинтересованные пользователи перенаправляются на сайт Департамента здоровья, предупреждающий об опасностях, связанных с некачественными косметическими процедурами.

Те, кто переходил на указанный на плакате сайт ilusüst.ee, находили на первый взгляд привлекательные предложения, в которых за низкую цену обещали обеспечить голливудской улыбкой с помощью инъекций ботулина и рекламировали процедуру, позволяющую омолодиться на 15 лет в мгновение ока.

Специалист по профилактике Департамента здоровья Келли Суви, ответственная за проведение кампании, подтверждает, что эта лжекампания, продолжавшаяся несколько дней, привела к многочисленным обращениям в ведомство, так как реклама косметических инъекций на самом деле запрещена, а предложение с акцентом на дешевизну показалось людям достаточно подозрительным.

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