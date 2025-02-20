Украинская атака дронов на нефтяные объекты в России может сократить объемы нефти на рынке

По словам руководителя по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси, мировая цена на нефть в последние недели оставалась относительно стабильной в диапазоне 74-77 долларов за баррель, однако события этой недели могут оказать на нее существенное влияние.

«Цель удара в понедельник выбивается из привычного сценария, поскольку казахстанская нефть не находится под санкциями, а в числе владельцев CPC есть и американские компании, например, Chevron, которому принадлежит 15% в консорциуме. Нефть по этому трубопроводу поступает из Казахстана в главный российский экспортный порт на Черном море - Новороссийск», - объяснил Сасси.

Помимо атаки беспилотников, на мировые цены на нефть влияет также холодная погода в США, которая особенно сильно сказывается на добыче в Северной Дакоте.

Инвесторы также ожидают результатов переговоров по окончанию войны в Украине и пытаются понять, будут ли отменены санкции против российской нефти.

«Выход российской нефти на рынок, несомненно, оказал бы понижающее давление на цены. Американские чиновники в своих заявлениях намекали на возможное снятие санкций, однако официальных договоренностей пока нет. С другой стороны, если Трамп продолжит наращивать торговые барьеры, это может привести к полномасштабной торговой войне», - отметил Сасси.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится в начале марта, и от него ждут решений по ограничению добычи. Россия утверждает, что с апреля добыча ОПЕК+ вырастет на 120 000 баррелей в сутки, но источники в самом ОПЕК сигнализируют, что ограничения на добычу, скорее всего, будут продлены. В свою очередь, Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует долгосрочное снижение цен на нефть.

«EIA ожидает в этом году профицит предложения нефти в 400 000 баррелей в сутки, что на 100 000 баррелей больше, чем в предыдущем прогнозе. По сравнению со средними ценами 2024 года агентство прогнозирует снижение цен на 8% в этом году и еще на 10% в следующем», - укащал Сасси.