В Эстонии зафиксирован самый северный в Европе случай лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила - это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров и представляющее угрозу для человека. Вирус преимущественно распространяется среди птиц, но через укусы насекомых может передаваться и млекопитающим.

В Эстонии вирус был выявлен в пробе, собранной в рамках национального мониторинга птичьего гриппа. Образцы, в которых не было обнаружено вируса птичьего гриппа, дополнительно протестировали на вирус лихорадки Западного Нила в рамках проекта OH4Surveillance. Ранее в Эстонии этот вирус не отслеживался.

«Когда мы начинали исследования, такой находки не ожидали, однако осенью вирус был обнаружен в Латвии, что делало его появление у нас более вероятным. Пока что это единичный случай, но дальнейший мониторинг даст более полное представление о ситуации. На данный момент нет данных о наличии в Эстонии вируса у комаров», - отметила ведущий специалист отдела оценки рисков Государственного центра лабораторных исследований и оценки рисков Аге Кярссин.

Выявление вируса лихорадки Западного Нила в Эстонии свидетельствует о том, что из-за изменений климата в страну могут проникать зоонозные инфекции, ранее не встречавшиеся в нашем климатическом поясе. По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм, ветеринары должны быть особенно внимательны и постоянно обновлять свои знания о болезнях животных.

«Чтобы избежать заражения, владельцам животных следует уделять особое внимание их здоровью, особенно в периоды высокой активности комаров. По возможности избегайте избыточно влажных мест, водоемов со стоячей водой, используйте средства защиты от комаров. Если возникли подозрения на заболевание у животных, немедленно сообщите ветеринару. Учитывая, что лошади часто участвуют в соревнованиях и путешествуют, следует по возможности избегать инфицированных регионов», -посоветовала Веэтамм.

LABRIS продолжит мониторинг в рамках проекта OH4Surveillance совместно с другими партнерами, чтобы оценить риски и обеспечить безопасность людей, животных и окружающей среды. Также важно повышать осведомленность о потенциальных угрозах и укреплять меры профилактики.