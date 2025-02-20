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Худшее позади: уровень воды в Эмайыги начал снижаться

Перевод: Сергей Светлов
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В среду утром уровень воды в реке Эмайыги в Тарту был максимальным и достиг 260 сантиметров выше нулевой отметки измерительной шкалы.
В среду утром уровень воды в реке Эмайыги в Тарту был максимальным и достиг 260 сантиметров выше нулевой отметки измерительной шкалы. Фото: Kristjan Teedema

К 10 часам утра в четверг, 20 февраля, уровень воды в Эмайыги в Тарту снизился примерно на десять сантиметров за сутки и опустился ниже критической отметки. На этой неделе угрозы наводнения больше нет.

Уровень воды в реке поднимался с пятницы, когда он составлял 225 сантиметров выше нулевой отметки измерительной шкалы, и достиг 260 сантиметров к среде. Однако уже в четверг утром уровень воды опустился до 250 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже критической отметки.

По словам гидролога Агентства окружающей среды Танеля Тоотса, причиной подъема воды и заторов стало скопление льда, который наконец начал таять. В Тарту на этой неделе уровень воды в реке больше не должен подниматься. «Но прогнозировать изменения уровня воды на более долгий срок пока невозможно», - отметил Тоотс.

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