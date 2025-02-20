К 10 часам утра в четверг, 20 февраля, уровень воды в Эмайыги в Тарту снизился примерно на десять сантиметров за сутки и опустился ниже критической отметки. На этой неделе угрозы наводнения больше нет.
Для подписчиков
Худшее позади: уровень воды в Эмайыги начал снижаться
Уровень воды в реке поднимался с пятницы, когда он составлял 225 сантиметров выше нулевой отметки измерительной шкалы, и достиг 260 сантиметров к среде. Однако уже в четверг утром уровень воды опустился до 250 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже критической отметки.