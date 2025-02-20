Худшее позади: уровень воды в Эмайыги начал снижаться

В среду утром уровень воды в реке Эмайыги в Тарту был максимальным и достиг 260 сантиметров выше нулевой отметки измерительной шкалы.

К 10 часам утра в четверг, 20 февраля, уровень воды в Эмайыги в Тарту снизился примерно на десять сантиметров за сутки и опустился ниже критической отметки. На этой неделе угрозы наводнения больше нет.