Налогово-таможенный департамент напоминает: как правильно декларировать доходы, полученные от сделок с криптоактивами?

По словам руководителя службы отдела подоходного налога НТД Ричарда Кирвеса, при сделках, совершенных с начала 2024 года, к стоимости приобретения криптоактивов можно отнести и расходы, связанные с использованием торговой платформы.

«В Закон о подоходном налоге внесены особые положения, разрешающие включать плату за использование платформы торговли криптоактивами и краудфандинговой платформы в стоимость приобретения финансовых инструментов, приобретенных посредством платформ. Изменение закона действует задним числом для сделок, совершенных с 1 января 2024 года», - сказал Кирвес.

Других изменений в декларировании сделок с криптоактивами в 2024 году по сравнению с 2023 годом нет. Руководство по декларированию сделок с криптоактивами можно найти на сайте MTA.

Сделки с криптоактивами следует декларировать в таблице 6.3 декларации о доходах, в случае дохода, полученного в иностранном государстве, в таблице 8.3. Декларировать нужно только прибыльные сделки.

«Если в 2024 году вы совершили очень много сделок с криптоактивами, то их можно суммировать и показать в декларации о доходах в виде одной строки. Но важно иметь в виду, что суммировать можно только прибыльные сделки - и при суммировании не разрешено учитывать убытки», - пояснил Кирвес.

Доходы от сделок по продаже или обмену криптоактивов следует декларировать также в том случае, если выплаты от поставщика услуги торговли криптоактивами на банковский счет не производились.