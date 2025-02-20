В начавшийся период декларирования доходов Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, как правильно декларировать доходы, полученные от сделок с криптоактивами в 2024 году.
Налогово-таможенный департамент напоминает: как правильно декларировать доходы, полученные от сделок с криптоактивами?
По словам руководителя службы отдела подоходного налога НТД Ричарда Кирвеса, при сделках, совершенных с начала 2024 года, к стоимости приобретения криптоактивов можно отнести и расходы, связанные с использованием торговой платформы.
«В Закон о подоходном налоге внесены особые положения, разрешающие включать плату за использование платформы торговли криптоактивами и краудфандинговой платформы в стоимость приобретения финансовых инструментов, приобретенных посредством платформ. Изменение закона действует задним числом для сделок, совершенных с 1 января 2024 года», - сказал Кирвес.
Других изменений в декларировании сделок с криптоактивами в 2024 году по сравнению с 2023 годом нет. Руководство по декларированию сделок с криптоактивами можно найти на сайте MTA.
Сделки с криптоактивами следует декларировать в таблице 6.3 декларации о доходах, в случае дохода, полученного в иностранном государстве, в таблице 8.3. Декларировать нужно только прибыльные сделки.
«Если в 2024 году вы совершили очень много сделок с криптоактивами, то их можно суммировать и показать в декларации о доходах в виде одной строки. Но важно иметь в виду, что суммировать можно только прибыльные сделки - и при суммировании не разрешено учитывать убытки», - пояснил Кирвес.
Доходы от сделок по продаже или обмену криптоактивов следует декларировать также в том случае, если выплаты от поставщика услуги торговли криптоактивами на банковский счет не производились.
MTA напоминает, что декларируя доходы за 2024 год, для сделок с криптовактивами и отсрочки обязательства по уплате подоходного налога нельзя использовать инвестиционный счет. «Если через инвестиционный счет в 2024 году все же были совершены сделки с криптоактивами, то эти сделки следует отразить как выплаты с инвестиционного счета», - сказал Кирвес.
При налогообложении полученного дохода цена покупки и продажи криптоактивов должна быть пересчитана в евро. В случае сделки, совершенной на рыночных условиях, это следует сделать на основании обменного курса конкретного поставщика услуги, через которого осуществлялась сделка. Если обменный курс поставщика услуги неизвестен, то расчет должен основываться на рыночной цене криптоактивов, действовавшей на день получения дохода или совершения расходов.
В случае, если в среде сделок с криптовактивами обменный курс рассчитывался вместо евро через другую обычную валюту, то есть, например, через доллар США, то указанную сумму следует пересчитать в евро, исходя из курса Центрального банка на этот день. Подробнее о курсах валют можно узнать на сайте Банка Эстонии.
С 2026 года поставщики услуг по торговле криптоактивами как на платформах Европейского союза, США, так и третьих стран должны будут собирать информацию о сделках своих клиентов и передавать эти данные налоговым управляющим, присоединившимся к обмену информацией. Такой обмен информацией дает государствам лучшее представление о сделках с криптоактивами и полученных доходах, что, в свою очередь, помогает формировать все более честную налоговую среду. Действующие в Эстонии поставщики услуги торговли криптоактивами впервые должны представить в MTA данные о сделках в 2027 году.
Период декларирования доходов за 2024 год начался 15 февраля 2025 года. Торопиться с декларированием доходов не стоит, это можно сделать до 30 апреля. Подробнее о декларировании доходов за 2024 год на сайте MTA.