Второй год подряд этот жилой квартал становится самым ценным новым проектом в Таллинне

18 февраля в квартале Volta был заложен краеугольный камень исторического промышленного здания 1912 года постройки, которое получит новую жизнь в виде современного жилого и коммерческого комплекса Volta Galerii Loftid. Для финансирования проекта компания Endover совместно с Evernord успешно провела выпуск облигаций на сумму 8,8 миллиона евро.

В стенах исторического известнякового здания будет создано два этажа современных коммерческих площадей, а согласно проекту архитекторов ARS Projekt в здании появится и третий этаж с современной металлической фасадной отделкой.

На первом этаже разместятся представительские коммерческие помещения с аутентичными стенами из известняка, большими арочными окнами и потолками высотой до восьми метров. Площади размером от 40 до 800 м² будут удобны для работников и жителей кварталов Volta и Krulli, идеально подходя для ресторанов, кафе и предприятий обслуживания.

На втором этаже появятся микроквартиры площадью 19 - 60 м², на которые уже сейчас наблюдается высокий спрос. По словам директора по продажам Endover, потребность в таких жилых площадях в ближайшее время возрастет еще больше, поскольку в Пыхья-Таллинн переезжают крупные технологические компании, включая Wise, что приведет в район тысячи новых сотрудников.

На третьем этаже будут построены квартиры класса люкс площадью до 155 м² со смарт-решениями Bisly, а также террасы с видом на тихий внутренний двор квартала Volta.