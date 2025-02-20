Сейчас, кажется, что президент США не осознает разницы между ситуацией на Ближнем Востоке и в Украине. Его публичные обвинения в адрес президента Украины не только не ускоряют мирный процесс, но и разрушают его основы, снижая шансы на достижение каких-либо результатов. На фоне всего происходящего специальный представитель США во время визита в Киев предпочел хранить молчание. Это открывает для Европы большую возможность для активного вмешательства, если удастся ею воспользоваться.

Недавние заявления Трампа создали для Путина благоприятную возможность для срочной встречи. Это подтвердил и пресс-секретарь Кремля. Путин быстро отреагировал, выступив в СМИ, чтобы закрепить риторику Трампа по Украине и создать впечатление, будто договоренность с США уже почти достигнута.

Путин также с энтузиазмом заявил перед камерами, что российская армия начала наступление в Курской области и вошла на территорию Украины. Это утверждение - очевидная ложь, но его цель - показать, что Россия не испытывает проблем на фронте и диктует условия мирных переговоров с позиции силы. Кроме того, таким образом Кремль пытается продемонстрировать, что возможная потеря части Курской области не будет предметом переговоров.

В то же время действия России показывают, что ей важно как можно быстрее заключить перемирие на текущей линии соприкосновения, пока западные СМИ продолжают распространять нарратив, что российская армия якобы ежедневно продвигается вперед.