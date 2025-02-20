Президент Дональд Трамп отчаянно пытается представить свою инициативу по России как успешную, но, столкнувшись с публичным сопротивлением украинского лидера, окончательно потерял самообладание, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Сейчас, кажется, что президент США не осознает разницы между ситуацией на Ближнем Востоке и в Украине. Его публичные обвинения в адрес президента Украины не только не ускоряют мирный процесс, но и разрушают его основы, снижая шансы на достижение каких-либо результатов. На фоне всего происходящего специальный представитель США во время визита в Киев предпочел хранить молчание. Это открывает для Европы большую возможность для активного вмешательства, если удастся ею воспользоваться.
Недавние заявления Трампа создали для Путина благоприятную возможность для срочной встречи. Это подтвердил и пресс-секретарь Кремля. Путин быстро отреагировал, выступив в СМИ, чтобы закрепить риторику Трампа по Украине и создать впечатление, будто договоренность с США уже почти достигнута.
Путин также с энтузиазмом заявил перед камерами, что российская армия начала наступление в Курской области и вошла на территорию Украины. Это утверждение - очевидная ложь, но его цель - показать, что Россия не испытывает проблем на фронте и диктует условия мирных переговоров с позиции силы. Кроме того, таким образом Кремль пытается продемонстрировать, что возможная потеря части Курской области не будет предметом переговоров.
В то же время действия России показывают, что ей важно как можно быстрее заключить перемирие на текущей линии соприкосновения, пока западные СМИ продолжают распространять нарратив, что российская армия якобы ежедневно продвигается вперед.
Подготовка северокорейских солдат
Украинская военная разведка (ГУР) продолжает раскрывать информацию о действиях северокорейских военных. Вчера стало известно, что около тысячи солдат КНДР проходят подготовку для работы с новой российской техникой. Представитель ГУР сообщил южнокорейским СМИ, что северокорейцы быстро осваивают современные тактики ведения боевых действий.
Эта информация несколько расходится с более ранними данными, что КНДР отправила в Россию хорошо подготовленные элитные подразделения. Очевидно, что российское командование и северокорейские офицеры пытаются найти новые способы задействовать солдат КНДР, поскольку из-за больших потерь их ресурсов может не хватить надолго. Исходя из текущей ситуации, массовое использование северокорейских подразделений в составе российской армии пока представляется маловероятным.
Высокая угроза авиаударов
За последние дни российская армия увеличила число используемых в атаках беспилотников «Шахед» - их количество стабилизировалось на уровне около 150. По данным украинских военных, Россия пытается повысить скорость полета дронов и увеличить мощность их боезаряда.
Во время последних атак российским войскам удалось нанести удары по критической инфраструктуре, в частности, в Николаеве и Одессе.
Вчера вечером беспилотниками вновь атаковали Одессу. Ночью Россия нанесла ракетные и дроновые удары по Харькову и Запорожской области. В ближайшие недели сохраняется высокий риск ракетных атак.
Обстановка на фронте
Число российских атак на линии фронта немного снизилось, но их общая активность остается на уровне последних недель. Исключение составил двухдневный всплеск бронетанковых атак, направленный на укрепление позиций российской делегации на переговорах в Саудовской Аравии.
На Курском направлении интенсивность российских атак значительно не возросла, а расположение войск остается прежним.
На Харьковском направлении за последние дни произошло больше боестолкновений, но они носят локальный характер и не перерастают в масштабное наступление.
На Купянском направлении вчера темпы российского наступления резко снизились, а ранее поступавшая информация о продвижении российских войск не подтвердилась.
На Лиманском направлении продолжаются интенсивные атаки, но безуспешно.
На Северском направлении активность российских войск остается низкой.
В районе Бахмута продолжаются бои в Часовом Яру, где российские силы добились незначительного продвижения. В районе Торецка идут ожесточенные сражения, но линия фронта остается без изменений.
На Покровском направлении российская армия сохраняет темпы наступления. Активные атаки также продолжаются южнее - в районах Курахово и Великой Новоселки. Однако на этом участке фронта вчера значительных изменений не произошло. По сравнению с ноябрем, декабрем и началом января в феврале российские силы проводят на 40–50 процентов меньше атак на украинские позиции.
На Южном фронте российская армия пыталась активизировать наступление в районе Орехова, но успеха не добилась. В остальных частях южного фронта российские войска сохраняли пассивность.