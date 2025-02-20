В Ласнамяэ пройдут лекции о том, как не стать жертвой мошенников

«Все мы слышали о мошеннических схемах в интернете и мобильном телефоне. Эти схемы становятся все более изощренными - мошенники манипулируют доверием людей и используют в своих целях актуальные события, такие как недавняя синхронизация электросистемы Эстонии с электросетью континентальной Европы. На лекциях мы вспомним основные правила кибергигиены и обсудим, как безопасно пользоваться компьютером и мобильным телефоном», - уточнила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Лекции пройдут в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Лекция на эстонском языке о различных типах мошенничества пройдет 5 марта с 12:30 до 13:30 и расскажет об этом веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман.

19 марта с 12:30 до 13:30 пройдет лекция об основах безопасного использования смартфона, о которых расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск.

Лекции на русском языке пройдут 5 и 19 марта с 11.00 до 12.00, где о различных типах мошенничества расскажет помощник полицейского Яан Ваабель, а об основах безопасного использования смартфона - ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск.

Количество мест ограничено, зарегистрироваться на мероприятие можно в интернете или по телефону 645 7702.