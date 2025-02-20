Эксперт: квартиру какой площади может себе позволить среднестатистическая семья?

По мнению Игоря Хабала, недвижимость стала более доступной, но это не значит, что цены скоро вернутся к доковидному уровню.

«В Таллинне цены на недвижимость уже два года остаются на одном уровне, в некоторых случаях даже опускались ниже пика 2022 года. Если цены на недвижимость существенно не вырастут в условиях высокой инфляции, то есть обесценивания денег, это будет означать снижение реальной цены и улучшение доступности жилья. С другой стороны, высокая инфляция - это обоюдоострый меч: общие расходы людей растут, но государства со своей стороны также пытаются контролировать рост цен, и поэтому не могут достаточно быстро снизить процентную ставку по кредиту Euribor», - сказал Хабал.

«Однако, согласно прогнозам, шестимесячная ставка Euribor летом опустится на 0,3 процентных пункта ниже текущей ставки - до уровня 2,2 процентов - с перспективой дальнейшего снижения до двух процентов в конце года. Скорость уменьшения процентов по кредитам во многом зависит от того, удастся ли сдержать инфляцию, а это в свою очередь оказывает влияние на доступность и стоимость недвижимости», - сказал Хабал.

«Учитывая, что цены на недвижимость уже давно не растут на фоне роста стоимости жизни, а общие экономические показатели улучшаются, можно ожидать, что в этом году цены в секторе недвижимости вырастут на три - пять процентов», - поделился своими прогнозами Хабал.