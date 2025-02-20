По словам члена правления эстонского бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, за последние два года реальные цены на недвижимость снизились на девять с половиной процентов, и таллиннская семья может позволить себе в среднем квартиру площадью 60 квадратных метров.
Эксперт: квартиру какой площади может себе позволить среднестатистическая семья?
По мнению Игоря Хабала, недвижимость стала более доступной, но это не значит, что цены скоро вернутся к доковидному уровню.
«В Таллинне цены на недвижимость уже два года остаются на одном уровне, в некоторых случаях даже опускались ниже пика 2022 года. Если цены на недвижимость существенно не вырастут в условиях высокой инфляции, то есть обесценивания денег, это будет означать снижение реальной цены и улучшение доступности жилья. С другой стороны, высокая инфляция - это обоюдоострый меч: общие расходы людей растут, но государства со своей стороны также пытаются контролировать рост цен, и поэтому не могут достаточно быстро снизить процентную ставку по кредиту Euribor», - сказал Хабал.
«Однако, согласно прогнозам, шестимесячная ставка Euribor летом опустится на 0,3 процентных пункта ниже текущей ставки - до уровня 2,2 процентов - с перспективой дальнейшего снижения до двух процентов в конце года. Скорость уменьшения процентов по кредитам во многом зависит от того, удастся ли сдержать инфляцию, а это в свою очередь оказывает влияние на доступность и стоимость недвижимости», - сказал Хабал.
«Учитывая, что цены на недвижимость уже давно не растут на фоне роста стоимости жизни, а общие экономические показатели улучшаются, можно ожидать, что в этом году цены в секторе недвижимости вырастут на три - пять процентов», - поделился своими прогнозами Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, сейчас в Таллинне 4400 активных предложений по продаже квартир, что на 20 процентов больше, чем в это же время в прошлом году.
«Однако рынок стал более активным, и количество предложений в последние месяцы начало сокращаться. Незначительно уменьшилось и количество квартир в новостройках: сейчас покупателей ждут 2600 новых квартир, это примерно двухлетний запас. В то же время, средняя цена предложения за квадратный метр квартиры постепенно выросла, достигнув 3500 евро, что отражает позитивные ожидания рынка. Вполне возможно, что в этом году рынок покупателя снова превратится в рынок продавца», - сказал Хабал.
«В этом году на рынок недвижимости также влияет повышение налогов - в основном за счет косвенного усиления чувства неуверенности у потребителей. Поскольку запас новых квартир достаточно велик, большинство застройщиков не добавляют сразу к цене жилья налог с оборота, а стараются оставаться конкурентоспособными. Точно также было и с предыдущим повышением НСО - отдельные застройщики изначально добавили налог к цене квартиры, но большинство покрыли его из своей прибыли», - добавил Хабал.