Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Трамп с ней, с экономикой: неужели поздно пить боржоми? (2)

Copy
Григорий Илькевич (слева).
Григорий Илькевич (слева). Фото: Daniel Gilman

В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о том, чем президентство Дональда Трампа может обернуться для рынков, банков, промышленности, инвесторов и в конечном итоге для нас с вами, рядовых налогоплательщиков – не только в Америке, но и в Евросоюзе, и у нас в Эстонии.

Прошел всего месяц с тех пор, как президент Трамп вернулся в Белый дом, и такое ощущение, что живем мы теперь на вулкане. Что ни день, то новости, одна удивительней другой. То ли еще будет!

Как говорят, президент США – второй на Земле по влиятельности после Господа Бога. Шутка, конечно, но в ней есть доля истины.

Молвил слово – и обрушились рынки. Сурово прищурился – и спровоцировал экономический кризис где-нибудь за тридевять земель от Вашингтона, да хотя бы в наших краях. Страшно? Еще бы!

Чего ожидать от команды Трампа в ближайшие четыре года? Опасаться ли будущего, или все же имеет смысл сохранять спокойствие и надеяться на лучшее?

Гость подкаста - финансовый аналитик Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.

«Нынешний президент США – действительно очень интересный персонаж, и его второй срок сильно отличается от предыдущего, поскольку власть сейчас полностью сосредоточена в его руках», - отмечает Илькевич.

Мыслимое ли дело, чтобы в США все законы и предписания президента исполнялись немедленно и без проволочек?

Сегодня в этом нет ничего удивительного, поскольку все ключевые роли во власти практически на всех уровнях занимают сторонники Трампа, а крупный бизнес, включая технологических гигантов, присягнул ему на верность, констатирует эксперт.

Обещания Трампа ввести импортные тарифы для ЕС ничего хорошего европейской экономике, в том числе эстонской, не сулят в принципе, полагает Илькевич.

«Дело в том, что у Евросоюза профицит торгового баланса с США – это означает, что мы продаем им товаров и услуг больше, чем получаем», - продолжает он.

К чему в подобной ситуации может привести даже временное введение десятипроцентных импортных пошлин?

К тому, что европейские товары, в том числе эстонские, начнут терять на рынке США свою конкурентоспособность, рассуждает аналитик.

Это, в свою очередь, неизбежно подстегнет местных американских производителей активно производить более дешевые аналоги для внутреннего рынка, тогда как мы в Европе, очень вероятно, останемся с носом.

Введение Трампом аналогичных импортных тарифов для Китая может означать, что китайские товары – ширпотреб, машины, оборудование – будут продаваться в ЕС по более дешевым ценам, рассуждает Григорий Илькевич.

Разумеется, рядовым потребителям в странах ЕС это может даже понравиться, однако для европейской промышленности в целом перспективы выглядят так себе.

О чем еще говорим в подкасте:

  • Неужели подешевеют нефть и топливо?
  • Базовые процентные ставки теперь пойдут вниз?
  • Китайские товары станут доступнее?
  • Правда ли, что снизятся проценты по потребительские кредитам, и зависит ли это от Трампа?
  • Ждать ли от президентства Трампа хоть каких-то плюсов для эстонской экономики?
  • Кто поймает самую большую рыбу в ближайшие четыре года?

Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.

Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность - обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.

Комментарии (2)
Copy
Наверх