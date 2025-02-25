Прошел всего месяц с тех пор, как президент Трамп вернулся в Белый дом, и такое ощущение, что живем мы теперь на вулкане. Что ни день, то новости, одна удивительней другой. То ли еще будет!

Как говорят, президент США – второй на Земле по влиятельности после Господа Бога. Шутка, конечно, но в ней есть доля истины.

Молвил слово – и обрушились рынки. Сурово прищурился – и спровоцировал экономический кризис где-нибудь за тридевять земель от Вашингтона, да хотя бы в наших краях. Страшно? Еще бы!

Чего ожидать от команды Трампа в ближайшие четыре года? Опасаться ли будущего, или все же имеет смысл сохранять спокойствие и надеяться на лучшее?

Гость подкаста - финансовый аналитик Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.

«Нынешний президент США – действительно очень интересный персонаж, и его второй срок сильно отличается от предыдущего, поскольку власть сейчас полностью сосредоточена в его руках», - отмечает Илькевич.

Мыслимое ли дело, чтобы в США все законы и предписания президента исполнялись немедленно и без проволочек?

Сегодня в этом нет ничего удивительного, поскольку все ключевые роли во власти практически на всех уровнях занимают сторонники Трампа, а крупный бизнес, включая технологических гигантов, присягнул ему на верность, констатирует эксперт.