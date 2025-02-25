В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о том, чем президентство Дональда Трампа может обернуться для рынков, банков, промышленности, инвесторов и в конечном итоге для нас с вами, рядовых налогоплательщиков – не только в Америке, но и в Евросоюзе, и у нас в Эстонии.
Прошел всего месяц с тех пор, как президент Трамп вернулся в Белый дом, и такое ощущение, что живем мы теперь на вулкане. Что ни день, то новости, одна удивительней другой. То ли еще будет!
Как говорят, президент США – второй на Земле по влиятельности после Господа Бога. Шутка, конечно, но в ней есть доля истины.
Молвил слово – и обрушились рынки. Сурово прищурился – и спровоцировал экономический кризис где-нибудь за тридевять земель от Вашингтона, да хотя бы в наших краях. Страшно? Еще бы!
Чего ожидать от команды Трампа в ближайшие четыре года? Опасаться ли будущего, или все же имеет смысл сохранять спокойствие и надеяться на лучшее?
Гость подкаста - финансовый аналитик Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.
«Нынешний президент США – действительно очень интересный персонаж, и его второй срок сильно отличается от предыдущего, поскольку власть сейчас полностью сосредоточена в его руках», - отмечает Илькевич.
Мыслимое ли дело, чтобы в США все законы и предписания президента исполнялись немедленно и без проволочек?
Сегодня в этом нет ничего удивительного, поскольку все ключевые роли во власти практически на всех уровнях занимают сторонники Трампа, а крупный бизнес, включая технологических гигантов, присягнул ему на верность, констатирует эксперт.
Обещания Трампа ввести импортные тарифы для ЕС ничего хорошего европейской экономике, в том числе эстонской, не сулят в принципе, полагает Илькевич.
«Дело в том, что у Евросоюза профицит торгового баланса с США – это означает, что мы продаем им товаров и услуг больше, чем получаем», - продолжает он.
К чему в подобной ситуации может привести даже временное введение десятипроцентных импортных пошлин?
К тому, что европейские товары, в том числе эстонские, начнут терять на рынке США свою конкурентоспособность, рассуждает аналитик.
Это, в свою очередь, неизбежно подстегнет местных американских производителей активно производить более дешевые аналоги для внутреннего рынка, тогда как мы в Европе, очень вероятно, останемся с носом.
Введение Трампом аналогичных импортных тарифов для Китая может означать, что китайские товары – ширпотреб, машины, оборудование – будут продаваться в ЕС по более дешевым ценам, рассуждает Григорий Илькевич.
Разумеется, рядовым потребителям в странах ЕС это может даже понравиться, однако для европейской промышленности в целом перспективы выглядят так себе.
О чем еще говорим в подкасте:
- Неужели подешевеют нефть и топливо?
- Базовые процентные ставки теперь пойдут вниз?
- Китайские товары станут доступнее?
- Правда ли, что снизятся проценты по потребительские кредитам, и зависит ли это от Трампа?
- Ждать ли от президентства Трампа хоть каких-то плюсов для эстонской экономики?
- Кто поймает самую большую рыбу в ближайшие четыре года?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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