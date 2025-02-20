Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) критикует тех, кто ставит под сомнение энергетический план, обвиняя их в желании повысить цены для потребителей. Однако как выяснил ERR, заявления о снижении стоимости электроэнергии благодаря крупным субсидиям больше похожи на выдавание желаемого за действительное. В расчетах упускается тот факт, что для сбалансированной энергосистемы недостаточно одних только ветропарков.
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ERR: заявления правительства об энергетике – чистый блеф
ERR получил от Министерства климата документ, в котором представлены прогнозируемые цены на электричество при различных сценариях. Эти данные ставят под большое сомнение заявления Кристена Михала, что потребители, выделив 2,6 миллиарда евро на поддержку морских ветропарков, в итоге получат экономию в 5 миллиардов евро.