ERR: заявления правительства об энергетике – чистый блеф

ERR получил от Министерства климата документ, в котором представлены прогнозируемые цены на электричество при различных сценариях. Эти данные ставят под большое сомнение заявления Кристена Михала, что потребители, выделив 2,6 миллиарда евро на поддержку морских ветропарков, в итоге получат экономию в 5 миллиардов евро.

Коротко ситуация выглядит так: по данным Министерства климата, в 2024 году конечная цена на электроэнергию для потребителей в Эстонии (включая налоги и сборы) составляла 17,4 цента за кВт·ч. В 2030 году этот показатель снизится до 15,7 цента за кВт·ч, если рынок будет развиваться самостоятельно, так как в расчетах не предусмотрены дополнительные меры.