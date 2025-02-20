«Сначала я сказала, что мой ребенок не будет подопытным кроликом. Теперь я поняла, какую уникальную возможность нам на самом деле предоставили», - говорит Гетре Китцель, мать 11-месячного Робина.
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«Мой ребенок тоже имеет право на жизнь!»: эстонских детей с редкими заболеваниями дискриминируют
Робин страдает тяжелым генетическим заболеванием. В настоящее время он вместе с матерью находится в Манчестере, Великобритания, и принимает участие в международном клиническом исследовании. Такой шанс выпадает лишь немногим эстонским детям.