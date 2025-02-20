Чем iPhone 16e уступает более дорогим моделям?

В Эстонии новый iPhone 16e можно купить примерно за 740 евро, что меньше, чем iPhone 16 (около 900 евро). Однако разница в стоимости уже не столь значительна, как раньше. Несмотря на то, что новая модель несет в себе ряд инноваций и включает в себя искусственный интеллект Apple, важно знать, от чего вам придется отказаться ради чуть более дешевой модели.