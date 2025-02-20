Чт, 20.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Чем iPhone 16e уступает более дорогим моделям?

Copy
Phone 16e - для тех, кто не гонится за наворотами и хочет приобрести более доступный смартфон.
Phone 16e - для тех, кто не гонится за наворотами и хочет приобрести более доступный смартфон. Фото: Apple

Хочешь новый iPhone, но подешевле? Apple представила доступную версию iPhone 16, однако без компромиссов не обошлось.

В Эстонии новый iPhone 16e можно купить примерно за 740 евро, что меньше, чем iPhone 16 (около 900 евро). Однако разница в стоимости уже не столь значительна, как раньше. Несмотря на то, что новая модель несет в себе ряд инноваций и включает в себя искусственный интеллект Apple, важно знать, от чего вам придется отказаться ради чуть более дешевой модели.

Нет MagSafe

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх