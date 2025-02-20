Репутация Эстонии выросла в области международных отношений, где она заняла 45-е место в мире из 193 стран, участвовавших в исследовании. Самой большой проблемой Эстонии по-прежнему остается ее низкий международный авторитет - по этому показателю страна занимает 128-е место. Однако с точки зрения репутации Эстония занимает 63-е место в мире, согласно данным

Как и в прошлом году, самыми сильными областями репутации Эстонии являются устойчивость и образование. Эстония прочно ассоциируется с ее вкладом в борьбу с глобальным климатическим кризисом, занимая 28-е место, и с уровнем образования, занимая 29-е место. Из 35 вопросов самым сильным фактором, влияющим на репутацию, является доверие к СМИ, по которому Эстония занимает 22-е место из 193 стран мира.

В сравнении с прошлым годом показатели Латвии опустились на пять позиций до 76-го места, а Литвы - на девять позиций до 70-го места.

Глобальный индекс «мягкой силы» измеряет репутацию более 100 государств из 193 стран мира. Данные собираются по известности и влиянию стран по восьми темам: бизнес, образование и наука, международные отношения, устойчивое развитие, государственное управление, СМИ, культура и пространство ценностей.