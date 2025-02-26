Вечером 19 июля 2013 года неподалеку от поселка Лаагри в Харьюмаа полиция заметила подозрительную машину. Полицейские неоднократно давали знак водителю Toyota Avensis остановиться, но тот их проигнорировал и продолжил движение.

Машина выехала на встречную полосу. Водителю только чудом удалось избежать лобового столкновения с другими автомобилями.

Остановить бешеного водителя удалось только полицейской машине, которая преградила ему путь

В итоге автомобиль оказался на перекрестке с круговым движением и сбил дорожный знак. Остановить бешеного водителя удалось только полицейской машине, которая преградила ему путь.

За рулем оказался уже знакомый полицейским 41-летний Владимир Вийра.

В январе 2012 года Владимир попался пьяным за рулем, но избежал тюрьмы и отделался условным сроком. В марте 2013 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он еще надеялся, что ему удастся избежать тюрьмы, но, как мы уже знаем, в июле того же года опять попался пьяным за рулем. Фото: Sille Annuk

Содержание алкоголя в его крови составило 2,7 промилле, что согласно законодательству Эстонии, означает тяжелое алкогольное опьянение. Это мог бы быть один из многочисленных случаев нетрезвого вождения, если бы через несколько месяцев Владимир не решился на еще более страшное преступление.

Через несколько месяцев Владимир решился на еще более страшное преступление

Владимир работал сварщиком на таллиннском предприятии. 18 октября того же года около четырех часов дня он прямо на работе ударил ножом своего начальника.

О том, почему Владимир убил своего начальника, как оказался сначала в России, а потом и на поле боя в Бахмуте, слушайте в 22-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Пока шло разбирательство дела о вождении в нетрезвом виде, Владимир пошел на новое преступление. Фото: kudla/ Shutterstock

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