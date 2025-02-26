В 22-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о том, как злостный правонарушитель пытался избежать тюремного заключения, но в итоге убил своего работодателя, а потом оказался и на войне в Украине.
Убил работодателя в Эстонии и погиб на войне в Украине: желание пьяного водителя избежать наказания стало для него роковым (2)
Вечером 19 июля 2013 года неподалеку от поселка Лаагри в Харьюмаа полиция заметила подозрительную машину. Полицейские неоднократно давали знак водителю Toyota Avensis остановиться, но тот их проигнорировал и продолжил движение.
Машина выехала на встречную полосу. Водителю только чудом удалось избежать лобового столкновения с другими автомобилями.
Остановить бешеного водителя удалось только полицейской машине, которая преградила ему путь
В итоге автомобиль оказался на перекрестке с круговым движением и сбил дорожный знак. Остановить бешеного водителя удалось только полицейской машине, которая преградила ему путь.
За рулем оказался уже знакомый полицейским 41-летний Владимир Вийра.
Содержание алкоголя в его крови составило 2,7 промилле, что согласно законодательству Эстонии, означает тяжелое алкогольное опьянение. Это мог бы быть один из многочисленных случаев нетрезвого вождения, если бы через несколько месяцев Владимир не решился на еще более страшное преступление.
Через несколько месяцев Владимир решился на еще более страшное преступление
Владимир работал сварщиком на таллиннском предприятии. 18 октября того же года около четырех часов дня он прямо на работе ударил ножом своего начальника.
О том, почему Владимир убил своего начальника, как оказался сначала в России, а потом и на поле боя в Бахмуте, слушайте в 22-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Павел Соболев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.